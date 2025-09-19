¾¡Ëó½£ÏÂ¡¡½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤¬¼¡¡¹Çò»æ¤Ë¡¡¸¶°ø¤ò²óÁÛ¡¡ÂÀÅÄ¸÷¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ê60¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÂÀÅÄ¾åÅÄ¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½Ð±é¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡¢¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤È¤È¤â¤Ë3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¡Ëó¤¬1989Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ÖÆ±¡¦µé¡¦À¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Åö»þ¾¡Ëó¤ÏÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Õ¾¢¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¤«¤é¡Ö¡È¾¡Ëó¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Ï°ìÎ®¤Ê¤ó¤À¡£ÂæËÜ¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¥»¥ê¥Õ½Ð¤ë¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ê½Ð±é¤Î¡ËOK½Ð¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¶µ¤¨¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¡¢°ìÅÙ¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤º¤Ë¸½¾ìÆþ¤ê¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¼«Í³¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÂè1ÏÃ°Ê¹ß¡¢°ÂÅÄÀ®Èþ¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤Ï¥¼¥í¡ªÆ±µéÀ¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÈá¤·¤¤¸½¼Â¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖTBS¤Ç¡ØHOTEL¡Ù¤Ã¤Æ¹âÅèÀ¯¿¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥ÞÀÎ¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡©¤¢¤ì²¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤¢¤È¡¢¥À¥Ö¥ëÀõÌî¤Î¡ØÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡Ù¤â¡¢¤â¤Ã¤¯¤ó¡ÊËÜÌÚ²í¹°¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡©¤¢¤ì²¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤¿¤À¡¢¡ØÆ±¡¦µé¡¦À¸¡Ù¤Ç¤Î¤Ò¤É¤µ¤¬¶È³¦¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¼¡¡¹¤ÈÇò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÀÅÄ¤¬¡Ö¤¦¤ï¡Á¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Í¡Á¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÆ±¾ð¤¹¤ë¤È¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£