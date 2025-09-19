Steam¡¢32bit OS¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò2025Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤Ø
Valve¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢32bit OS¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò2026Ç¯1·î1Æü¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÑÂ³Åª¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÅ¸³«¤â¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Steam¤¬32bit OS¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë64bit´Ä¶¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£Valvle¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏWindows 10 32bitÈÇ¤ò²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë0.01%°Ê²¼¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¡£¤Ê¤ª¡¢Microsoft¤ÏWindows 10¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò2025Ç¯10·îÃæ¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¡¢Windows 11 64bitÈÇ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
