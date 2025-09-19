¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡¡³Ú¶Ê»ÈÍÑµö²Ä¤ÎÏ¢Íí¡Ö1ÈÖÁá¤«¤Ã¤¿¡×ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¹ðÇò¡Ö1ÈÖÆñ¹Ò¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó¡×¤ÎRG¡Ê51¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉX¡¡JAPAN¤ÎYOSHIKI¡Ê59¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡X¡¡JAPAN¤Î³Ú¶Ê¡ÖWEEK END¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Í¥¿¤¬¤¢¤ëRG¡£¤½¤ì¤òDVD¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢YOSHIKI¤Ëµö²Ä¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢RG¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤À¡×¤È¥Í¥¿¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¶Ê»ÈÍÑ¤ò²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡DVD¤òÀ©ºî¤¹¤ëºÝ¡¢³Ú¶Ê»ÈÍÑ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤¬¡Ö¡ÊYOSHIKI¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬¡Ë1ÈÖÁá¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£1ÈÖÆñ¹Ò¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤âÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£