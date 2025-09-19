¡Öµ©¤Ê¼À´µ¤ÈÆ®¤¦Êì»Ò¤Î´ñÀ× 40Ç¯´Ö¤òÌ¡²è¤Ë¡×¡È¥ä¥³¥Ö¥»¥ó¾É¸õ·²¡É¤ØÍý²ò¤ò¡ªÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÈ¯¿®¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÀèÅ·À¤ÎÉÂµ¤¤Î½÷À¤ÈÊì¿Æ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡£
ÉÂµ¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤È»Ò°é¤Æ¤Î»²¹Í¤Ë¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Êº»Î¤¡Ë
¡Ö¤ï¤¿¤· »à¤Ì¤È¡©¡×
¡ÊÊì ÆØ»Ò¡Ë
¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢»à¤Ì¤µ¡£¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¡¢º»Î¤¤Ïº£¡¢À¸¤¤È¤Ã¤È¡×
º£Ç¯7·î¤«¤é¡¢¹ñÆâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿
¡Ø¤Ð¤Ã¤Æ¤óº£¡ª¡ªÀ¸¤¤È¤Ã¤È¡Ù¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢À÷¿§ÂÎ¤Î°ìÉô¤¬·çÂ»¤·¤¿ÀèÅ·À¤ÎÉÂµ¤¡Ö¥ä¥³¥Ö¥»¥ó¾É¸õ·²¡×¤Î½÷À¤È¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÇÊë¤é¤¹Ê¡»³º»Î¤¤µ¤ó¤ÈÊì¤ÎÆØ»Ò¤µ¤ó¡£
Ì¡²è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢»æ¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¡»³º»Î¤¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢»ä¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
º»Î¤¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹135¥»¥ó¥Á¡£ÃÎÇ½»Ø¿ô¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸ÄøÅÙ¡£
¥ä¥³¥Ö¥»¥ó¾É¸õ·²¤Ï¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ÎÈ¯°é¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡ÈÏ·²½¤Î¿Ê¹Ô¡É ¤¬Áá¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤Ë¤¤ï¤á¤Æ¾ÉÎã¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬2ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊì ÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö3ºÐ¤Þ¤Ç¤«¤Ê¡©¡¢5ºÐ¤Þ¤Ç¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢´ñÀ×¤ÎÀ®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç(20Ç¯Á°¤Ë)ËÜ¤¬1ºý½Ð¤¿¡£
¤½¤·¤Æ20ºÐ¤«¤é¡¢¤â¤¦21Ç¯´Ö¡¢À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È²¿¤«¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×
º»Î¤¤µ¤ó¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¼êµ¤äÌ¡²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌó20Ç¯´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤â²Ã¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯41ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º»Î¤¤µ¤ó¡£
¤½¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¾®Àâ¤ò²»ÆÉ¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¤ê¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Óー¥º¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¡¢¿¥Êª¤Î³Ý¤±¼´¤ä¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤ê¡£
¡ÊÊ¡»³º»Î¤¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò³§¤µ¤ó¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡ÊÊì ÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë»Ò¤É¤â¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¡¢¿Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÏÄ¹Â³¤¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿ËÜ¿Í¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×
10Ç¯Á°¤Î2015Ç¯¡¢ÆØ»Ò¤µ¤ó¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤âÆ®ÉÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¯Æü¡¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Ì¡²è¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊì ÆØ»Ò¡Ë
¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤È¤è¡£»ä¤ÏÀ¸¤È´¤¯¤È¤è¡×
ÉÂ¾²¤ÎÊì¤ò¸«¼é¤ëº»Î¤¤µ¤ó¡£
¡Êº»Î¤¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¤ë¤±¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤ª¤ë¡×
¡ÊÊì ÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÈà½÷¤¬È¯¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¤ª¤ë¤â¤ó¤Í¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤éº£¤«¤é¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÆØ»Ò¤µ¤ó¤ÏÌ¡²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤ÇÇº¤à²ÈÂ²¤Ë¤Ï»Ò°é¤Æ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊì ÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤é¤ï¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¤³¤Î¿Í¤Ï(ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò)ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Í¦µ¤¤¬¤ï¤¯¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
Êì¤È»Ò¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¡£
¿Æ»Ò¤Ï»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤âÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ð¤Ã¤Æ¤óº£¡ª¡ªÀ¸¤¤È¤Ã¤È¡Ù¤Ï¾®³Ø´Û¤Î¡Ö¥Õ¥é¥³¥ßlike¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
¸½ºß¡¢1ÏÃ¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£