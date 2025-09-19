ÀèÅ·À­¤ÎÉÂµ¤¤Î½÷À­¤ÈÊì¿Æ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡£

ÉÂµ¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤È»Ò°é¤Æ¤Î»²¹Í¤Ë¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£

¡Êº»Î¤¡Ë

¡Ö¤ï¤¿¤· »à¤Ì¤È¡©¡×

¡ÊÊì ÆØ»Ò¡Ë

¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢»à¤Ì¤µ¡£¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¡¢º»Î¤¤Ïº£¡¢À¸¤­¤È¤Ã¤È¡×

º£Ç¯7·î¤«¤é¡¢¹ñÆâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿

¡Ø¤Ð¤Ã¤Æ¤óº£¡ª¡ªÀ¸¤­¤È¤Ã¤È¡Ù¡£

¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢À÷¿§ÂÎ¤Î°ìÉô¤¬·çÂ»¤·¤¿ÀèÅ·À­¤ÎÉÂµ¤¡Ö¥ä¥³¥Ö¥»¥ó¾É¸õ·²¡×¤Î½÷À­¤È¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£

¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÇÊë¤é¤¹Ê¡»³º»Î¤¤µ¤ó¤ÈÊì¤ÎÆØ»Ò¤µ¤ó¡£

Ì¡²è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢»æ¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÊÊ¡»³º»Î¤¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢»ä¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

º»Î¤¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹135¥»¥ó¥Á¡£ÃÎÇ½»Ø¿ô¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸ÄøÅÙ¡£

¥ä¥³¥Ö¥»¥ó¾É¸õ·²¤Ï¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ÎÈ¯°é¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢

¡ÈÏ·²½¤Î¿Ê¹Ô¡É ¤¬Áá¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

À¤³¦Åª¤Ë¤­¤ï¤á¤Æ¾ÉÎã¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬2ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡ÊÊì ÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ë

¡Ö3ºÐ¤Þ¤Ç¤«¤Ê¡©¡¢5ºÐ¤Þ¤Ç¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢´ñÀ×¤ÎÀ®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç(20Ç¯Á°¤Ë)ËÜ¤¬1ºý½Ð¤¿¡£

¤½¤·¤Æ20ºÐ¤«¤é¡¢¤â¤¦21Ç¯´Ö¡¢À¸¤­±ä¤Ó¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£

»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤Ï¡¢¤­¤Ã¤È²¿¤«¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×

º»Î¤¤µ¤ó¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¼êµ­¤äÌ¡²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌó20Ç¯´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤â²Ã¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯41ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º»Î¤¤µ¤ó¡£

¤½¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¾®Àâ¤ò²»ÆÉ¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤¿¤ê¡£

¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Óー¥º¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¡¢¿¥Êª¤Î³Ý¤±¼´¤ä¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤ê¡£

¡ÊÊ¡»³º»Î¤¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò³§¤µ¤ó¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×

¡ÊÊì ÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ë

¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë»Ò¤É¤â¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¡¢¿Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤­¤Ê¤³¤È¤ÏÄ¹Â³¤­¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿ËÜ¿Í¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×

10Ç¯Á°¤Î2015Ç¯¡¢ÆØ»Ò¤µ¤ó¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ºß¤âÆ®ÉÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¯Æü¡¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Ì¡²è¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÊÊì ÆØ»Ò¡Ë

¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤È¤è¡£»ä¤ÏÀ¸¤­È´¤¯¤È¤è¡×

ÉÂ¾²¤ÎÊì¤ò¸«¼é¤ëº»Î¤¤µ¤ó¡£

¡Êº»Î¤¡Ë

¡Ö¤¦¤Á¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¤ë¤±¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤ª¤ë¡×

¡ÊÊì ÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÈà½÷¤¬È¯¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£

¤ª¤ë¤â¤ó¤Í¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤éº£¤«¤é¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×

ÆØ»Ò¤µ¤ó¤ÏÌ¡²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤ÇÇº¤à²ÈÂ²¤Ë¤Ï»Ò°é¤Æ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£

¡ÊÊì ÆØ»Ò¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤é¤ï¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£

¤³¤Î¿Í¤Ï(ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò)ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Í¦µ¤¤¬¤ï¤¯¡£

¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×

Êì¤È»Ò¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤­¤¿´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¡£

¿Æ»Ò¤Ï»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤âÎÏ¶¯¤¯À¸¤­¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¡Ø¤Ð¤Ã¤Æ¤óº£¡ª¡ªÀ¸¤­¤È¤Ã¤È¡Ù¤Ï¾®³Ø´Û¤Î¡Ö¥Õ¥é¥³¥ßlike¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£

¸½ºß¡¢1ÏÃ¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£