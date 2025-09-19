¿·³ã¶õ¹Á¤Ç¶õ¼«µ¡¤¬ÃåÎ¦»þ¤Ë³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¡¡·±ÎýÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Î¿·³ãµßÆñÂâÃµº÷µ¡¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
·±ÎýÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19ÆüÀµ¸áÁ°¤Î¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²èÌÌº¸¤«¤é¸½¤ì¤¿¹Ò¶õµ¡¤¬ÃåÎ¦¤¹¤ë¤È²£¤Ëµ¡ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é³êÁöÏ©¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¿·³ãµßÆñÂâ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°11»þ52Ê¬¡¢·±ÎýÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿·³ãµßÆñÂâ¤ÎÁÜº÷µ¡¤¬ÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Ï¾õ¶·¤ò³ÎÇ§Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£