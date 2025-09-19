Æü¶ä¡¡À¯ºö¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¡¡ETF¤ò»Ô¾ì¤ËÇäµÑ¤Ø¡Ä¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀµ¾ï²½¤ò°ìÃÊ¤È¿Ê¤á¤ë·Á¤Ë
Æü¶ä¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö¤òÀµ¾ï¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êâ¤ß¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Êµ¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤áÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¿ETF¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎÇäµÑ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍ»À¯ºö¤òÀµ¾ï¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êâ¤ß¤ò°ìÃÊ¤È¿Ê¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÎÇäµÑ¤Ç»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë³ô¼°¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤éµÞÍî¤·¡¢°ì»þ800±ß¤òÄ¶¤¨¤ÆÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¶ä¡¦¿¢ÅÄÁíºÛ¡§
³Æ¹ñ¤ÎÄÌ¾¦À¯ºöÅù¤¬¶âÍ»°ÙÂØ»Ô¾ì¤ä²æ¤¬¹ñ¤Î·ÐºÑÊª²Á¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ªÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â½½Ê¬¤ÊÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤òÃí°Õ¿¼¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£