¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼ËÜµòÃÏ¥é¥¹¥È»î¹ç¤¬AppleTV¡ÜÆÈÀêÇÛ¿®¤Ç¡ÖÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤íMLB¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÎÊüÁ÷¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÏÄÌ¾ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¡¡£Î£å£ô£Ì£Á¡×¤¬ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢£±£¹Æü¤Î»î¹ç¤ÏÆ±¶É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö£Á£ð£ð£ì£å£Ô£Ö¡Ü¡×¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤êÄ¹Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú£±£¸Ç¯¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¾¡Íø¿ô¤Ï£²£²£²¾¡¡£¤½¤ó¤Ê°ÎÂç¤Êº¸ÏÓ¤ÎàºÇ¸å¤ÎÍº»Ñá¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç·ãÅÜ¤·¤¿¡£
¡Ö£Í£Ì£Â¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼ºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò£Á£ð£ð£ì£å£Ô£Ö¤Ç¤·¤«ÇÛ¿®¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¾ÍèÅÂÆ²Æþ¤ê³Î¼Â¤ÊÁª¼ê¤ÎºÇ¸åÅÐÈÄ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¸«¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤Ð¤«¤²¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡ÌÀÆü¤ÎÌë¤Þ¤Ç¤³¤Î·èÄê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤í£Í£Ì£Â¡×¤È£Ó£Î£Ó¤ÏÂçÁû¤®¤À¡£
¡¡£Á£ð£ð£ì£å£Ô£Ö¤Ï£²£°£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é£Í£Ì£Â¤ÈÄó·È¤·¡¢Ëè½µ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬Íè½Õ£×£Â£Ã¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£¡¡