¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡ÛÀ¾Éð¡¢2Ç¯ÌÜ¡¦¿ù»³ô£´õ¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡ªº´Æ£ÂÀÍÛ¤¬2°ÂÂÇ¡¢ËÒÌîæÆÌð¤¬2ÂÇÅÀ¡Ä19Æü¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï
¡¡19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡£À¾Éð¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¿ù»³ô£´õ¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÇ½ÅÐ¿óÅÔ¡£
¡¡À¾Éð¤Ï2²óÎ¢¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£Ãç»°²ÏÍ¥ÂÀ¤Î»Íµå¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ìÎÝ¤È¤·¡¢ÌîÂ¼Âç¼ù¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡3²óÎ¢¡¢º´Æ£ÂÀÍÛ¡¢Ê¿ÂôÂç²Ï¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îº´Æ£ÂÀÍÛ¤¬¥Û¡¼¥à¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Â¤òÍí¤á¤¿¹¶·â¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡5²óÉ½¡¢¿ù»³¤ÏÆ£¸¶ÂçÃÒ¤òº¸Èô¡¢Ãæß·±ÑÌÀ¤òÆó¥´¥í¡¢¼¿¸¶¸¸ÂÁ¤òÆó¥´¥í¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡5²óÎ¢¡¢°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿ã·Æ£ÂçæÆ¤ò»°ÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢Ê¿ÂôÂç²Ï¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£3ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡6²óÎ¢¡¢´ß½á°ìÏº¡¢¥â¥ó¥Æ¥ë¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢ËÒÌîæÆÌð¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤ËÆó»à»°ÎÝ¤«¤é¡¢º´Æ£ÂÀÍÛ¤âÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¥ê¡¼¥É¤ò6ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡7²óÉ½¡¢¿ù»³¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¿ù»³¤Ï7²ó93µå¡¢3°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢3»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£8²óÉ½¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦º´¡¹ÌÚ·ò¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£Æó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤«¤éÃæ»³æÆÂÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£6ÂÐ1¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë3ÈÖ¼ê¤ÎÅÄÂ¼°ËÃÎÏº¤¬¾å¤¬¤ë¡£Æ£¸¶ÂçÃÒ¤ò°ì¥´¥í¡¢»³ÅÄÏÂ¤òÅê¥´¥í¡¢¼¿¸¶¸¸ÂÁ¤ò¶õ»°¿¶¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë6ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
