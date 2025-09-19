¹ë²Ú¥¹¥¿¡¼É×ÉØ¤Î¿Æ¸ò¡ª¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÉ×ºÊ¡õ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥óÉ×ºÊ¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ä¿©»ö¤ò¤¹¤ëÃç¡×
½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ÈÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬É×ÉØÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥óÉ×ÉØ¤ÎÆüËÜÎ¹¹ÔSHOT
µî¤ë9·î18Æü¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¡¦±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¤ÎÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥È¡¼¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ç²è¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡¢½÷Í¥¥è¥à¡¦¥Ø¥é¥ó¡¢ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤¬¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·ºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò³ð¤¨¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¿ÍÀ¸¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¥Þ¥ó¥¹¡Ê±é¼Ô¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ë¤¬ÆÍÁ³²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ºÊ¤È2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¼é¤ê¡¢¶ìÏ«¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿²È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÆ½¢¿¦¤Ë¸þ¤±¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀïÁè¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤éµ¯¤¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï·àÃæ¤ÇÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬¼º¶È¤·¤¿²ÈÄ¹¤Î¥Þ¥ó¥¹¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤¬¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÊ¥ß¥ê¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿¤Î¤À¡£¼ÂºÝ2¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉ×¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÊ¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤âÉ×ÉØÆ±»Î¤Ç¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±éµ»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÆÌ©¤Ë¸«¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤Ê¿ÆÌ©¤µ¤ò±éµ»¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£·àÅª¤Ê°¦¤Ï´¶¾ð¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¡£ÀèÇÚ¤È¤ÏÁ°¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âµ¤³Ú¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¾ï¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â°Â¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë¡Ê±éµ»¡Ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤¢¤¨¤Æ²¿¤«¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤É¤è¤¯¹ç¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç°ì½ï¤Ë±éµ»¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ï¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤µ¤ó¤È½é¤á¤ÆÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¡£¥¤¥§¥¸¥ó¤µ¤ó¤¬ºÊ¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¤âÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢É×ÉØÆ±»Î¤Ç¤â¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿¤ê¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë´Ø·¸¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö½é¤á¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤«¤é¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²áÄø¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢±Ç²è¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÍè¤ë9·î24Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡þ¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1970Ç¯7·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ÁÍÛ¡Ê¥Ï¥Ë¥ã¥ó¡ËÂç³Ø¹»ºß³ØÃæ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¿ô¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£Êì¿Æ¤ÎÍ§¿Í¤¬´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈKBS¼çºÅ¤Î¸ø³«ºÎÍÑ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î´ê½ñ¤ò¼ê¤ËÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤ò´«¤á¡¢1990Ç¯¤ËKBS¸ø³«ºÎÍÑ14´üÀ¸¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¸¦½¤¤ò½ª¤¨¡¢¤¹¤°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¡¢²æ¤¬¸Î¶¿¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØJSA¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡£2004Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤Æü¡¹¡Ù¤¬ÆüËÜ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤µ¤È¶¯°ú¤µ¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿ÃË¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ØÇòÆ¬»³ÂçÊ®²Ð¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî°÷¤òÇ®±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Æ¤Î¹á¤ê¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ù¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£2020Ç¯¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ç¹¥±é¡£2021Ç¯1·î¤Ë¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢2022Ç¯3·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£