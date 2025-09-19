¼è°úÀè¤ÎÃËÀ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡ª¹¥°Õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤é°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï¼è°úÀè¤ÎÁê¼ê¤Ë¶¯¤¤¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤À¤È´ÊÃ±¤Ë¤ÏÃç¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À220Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¼è°úÀè¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿ÃËÀ¤È¤ÎÃç¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÁê¼ê¤Î¶Ð¤áÀè¤Ë¤¢¤¨¤ÆËº¤ìÊª¤ò¤·¤Æµ¢¤ë
¡Ö¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¸Î°ÕÈÈÅª¤Ë¥ß¥¹¤ò±é¤¸¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¥Ú¥ó¤ä»±¤Ê¤É¡¢¿®Íê¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄËÜ¿Í¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¨¤ë¹âµé¤µ¤¬¤¢¤ëËº¤ìÊª¤À¤È¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÀ¼¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Ïª¹ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·Á¤Ç¹¥°Õ¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹
¡ÖË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃË½÷¤È¤â°ì½ï¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢TPO¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤¿·Á¤ÇÁê¼ê¤òË«¤á¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤ÈÆ÷¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï¡¢Ë«¤á¤ë¤È¤¤¤ä¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÁê¼ê¤È»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë
¡Ö¶öÁ³¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤«¤é»ñÎÁ¤È°ì½ï¤Ëº£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ñÌ£Åª¤ÊÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê½Ð¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£»Å¹þ¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï°ìÈÌ½ñ¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ñÀÒÎà¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¥¦¥Á¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â¡û¡û¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê¤Ò¤È¸À¤ò¤â¤é¤¹
¡ÖÃËÀ¤Ï¡ØÆ±Î½¤È¤·¤Æ¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â°ÛÀ¤È¤·¤Æ¡©¡Ù¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤ÇÃËÀ¤Ëµ¤¤ò»ý¤¿¤»¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ºÆÅÙ¥°¥ì¡¼¤ÊÈ¯¸À¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÌ¾»É¸ò´¹¤Î¤È¤¤Ë¡¢¸Ä¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤âÅº¤¨¤ÆÌ¾»É¤òÅÏ¤¹
¡Öº£¤Î»þÂå¡¢¥á¥¢¥É¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÌ¾»É¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤Ê¹Ô°Ù¤òÁõ¤¤¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤ËÆÃÊÌ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤¹¤°¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢¸Ä¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÌ¾»É¤ò²¿Ëç¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡ÛÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁ´ÎÏ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë
¡Ö¡ØÌÜ¤ÇÍî¤È¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬É¬Í×¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¾Ð´é¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃËÀ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤è¤¯Èù¾Ð¤ß¤«¤±¤Æ¤¯¤ë½÷À¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÃç¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¾ï»þ¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È´Ö°ã¤¨¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë
¡Ö¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÀÜÅÀ¥¼¥í¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Í§Ã£¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿¤Î¤¤Ã¤«¤±¤â¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÇÂ¨½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ê¤É»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¶¦ÄÌ¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ë¼è¤ê¼¡¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¹ç¤»¤Î¸å¡¢°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¦
¡Ö¥È¡¼¥¯¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢°û¤ß²ñ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢»Å»ö¾ì¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö¾ì³°Àï¡×¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¯¤é°û¤ß¤ÎÀÊ¤Ç¤â¡¢»Å»öÁê¼ê¤Ë¤Ï¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¥Ï¥á¤ò³°¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¥Þ¥á¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤êÂÇ¹ç¤»¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀßÄê¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦
¡Ö²ñ¤¦²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤ò¶ËÎÏÁý¤ä¤¹ºîÀï¤Ï¸ú²ÌÅª¤À¤È¤«¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â´Ø·¸¤¢¤ë²ñµÄ¤Ê¤é´é¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¡ª¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±ÀÊ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤òºî¤ëÅØÎÏ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¡Ö¼«Á³¡×¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤½¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊBLOCKBUSTER¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯6·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×220Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡ÛÁê¼ê¤Î¶Ð¤áÀè¤Ë¤¢¤¨¤ÆËº¤ìÊª¤ò¤·¤Æµ¢¤ë
¡Ö¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¸Î°ÕÈÈÅª¤Ë¥ß¥¹¤ò±é¤¸¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¥Ú¥ó¤ä»±¤Ê¤É¡¢¿®Íê¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄËÜ¿Í¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¨¤ë¹âµé¤µ¤¬¤¢¤ëËº¤ìÊª¤À¤È¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃË½÷¤È¤â°ì½ï¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢TPO¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤¿·Á¤ÇÁê¼ê¤òË«¤á¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤ÈÆ÷¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï¡¢Ë«¤á¤ë¤È¤¤¤ä¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÁê¼ê¤È»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë
¡Ö¶öÁ³¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤«¤é»ñÎÁ¤È°ì½ï¤Ëº£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ñÌ£Åª¤ÊÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê½Ð¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£»Å¹þ¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï°ìÈÌ½ñ¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ñÀÒÎà¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¥¦¥Á¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â¡û¡û¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê¤Ò¤È¸À¤ò¤â¤é¤¹
¡ÖÃËÀ¤Ï¡ØÆ±Î½¤È¤·¤Æ¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â°ÛÀ¤È¤·¤Æ¡©¡Ù¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤ÇÃËÀ¤Ëµ¤¤ò»ý¤¿¤»¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ºÆÅÙ¥°¥ì¡¼¤ÊÈ¯¸À¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÌ¾»É¸ò´¹¤Î¤È¤¤Ë¡¢¸Ä¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤âÅº¤¨¤ÆÌ¾»É¤òÅÏ¤¹
¡Öº£¤Î»þÂå¡¢¥á¥¢¥É¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÌ¾»É¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤Ê¹Ô°Ù¤òÁõ¤¤¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤ËÆÃÊÌ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤¹¤°¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢¸Ä¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÌ¾»É¤ò²¿Ëç¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡ÛÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁ´ÎÏ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë
¡Ö¡ØÌÜ¤ÇÍî¤È¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬É¬Í×¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¾Ð´é¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃËÀ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤è¤¯Èù¾Ð¤ß¤«¤±¤Æ¤¯¤ë½÷À¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÃç¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¾ï»þ¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È´Ö°ã¤¨¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë
¡Ö¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÀÜÅÀ¥¼¥í¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Í§Ã£¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿¤Î¤¤Ã¤«¤±¤â¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÇÂ¨½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ê¤É»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¶¦ÄÌ¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ë¼è¤ê¼¡¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¹ç¤»¤Î¸å¡¢°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¦
¡Ö¥È¡¼¥¯¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢°û¤ß²ñ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢»Å»ö¾ì¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö¾ì³°Àï¡×¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¯¤é°û¤ß¤ÎÀÊ¤Ç¤â¡¢»Å»öÁê¼ê¤Ë¤Ï¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¥Ï¥á¤ò³°¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¥Þ¥á¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤êÂÇ¹ç¤»¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀßÄê¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦
¡Ö²ñ¤¦²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤ò¶ËÎÏÁý¤ä¤¹ºîÀï¤Ï¸ú²ÌÅª¤À¤È¤«¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â´Ø·¸¤¢¤ë²ñµÄ¤Ê¤é´é¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¡ª¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±ÀÊ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤òºî¤ëÅØÎÏ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¡Ö¼«Á³¡×¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤½¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊBLOCKBUSTER¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯6·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×220Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº