¡ÈÄ¶¥ì¥È¥í»ÅÍÍ¡É¤Î¥È¥è¥¿¾®·¿SUV¡Ö¥é¥¤¥º¡×!? ²û¤«¤·¤¤¡Ö³ÑÌÜ¥é¥¤¥È¡ß¥á¥Ã¥¥°¥ê¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¤Î¥Ï¥Ð¥ÊÈ¯É½¡ª ¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ë»Â¿·¥«¥é¡¼¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¡×Cal¡Çs Motor¤«¤éÅÐ¾ì¡ª
¥È¥è¥¿¾®·¿SUV¡Ö¥é¥¤¥º¡ÈÄ¶¥ì¥È¥í»ÅÍÍ¡É¡×È¯É½¡ª
¡¡¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï2025Ç¯9·î18Æü¡¢ÆÈ¼«¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCal¡Çs Motor¡Ê¥¥ã¥ë¥º¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡ÖHavana¡Ê¥Ï¥Ð¥Ê¡Ë¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖFruity Pop¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤Î¡ÈÄ¶¥ì¥È¥í»ÅÍÍ¡É¤Ç¤¹¡ª¡Ê57Ëç¡Ë
¡¡¥Ï¥Ð¥Ê¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆîÊÆ¥¥å¡¼¥Ð¤Î¼óÅÔ¥Ï¥Ð¥Ê¤òÁö¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Í¥ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¡£
¡¡5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥º¤Ë¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤È¤ÏÈï¤é¤Ê¤¤¡×Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ê»Ò¾õ¤Î¥°¥ê¥ë¡×¤È¥á¥Ã¥¥Ù¥¼¥ë¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¡Ö³Ñ·¿LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡×¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¡ÖÂç·¿¥á¥Ã¥¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤òÈ÷¤¨¤¿ÀìÍÑ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤òÁõÃå¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£
¡¡¥ê¥¢¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥á¥Ã¥¥Ù¥¼¥ë¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡Ö³Ñ·Á¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¡×¤ä¡Ö¥á¥Ã¥¥Ð¥ó¥Ñ¡¼É÷¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Î¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Ç¥«¡¼¥ë¡×¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÈÅý°ì¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢³¤ÊÕ¤Î³¹¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¥ì¥È¥í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖÀìÍÑ¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¡×¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î½êÍÍß¤ò¹â¤á¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ï¥Ð¥Ê¤Ëº£²ó¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤5¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡¥ë¡¼¥Õ¤ÏÁ´¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥é¡¼¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë2¥È¡¼¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Ð¥Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¡Ö¥é¥¤¥à¥Õ¥£¥º¡×¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥ì¥â¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¡Ö¥ì¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡×¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥½¥ë¥Ù¡×¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ð¥Ö¥ë¡×¡¢¤½¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥«¥ª¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¥«¥«¥ª¥Û¥¤¥Ã¥×¡×¤Î5¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¿·¤·¤¤ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¥Ï¥Ð¥Ê ¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤Ï¡¢¥é¥¤¥º¤Î¡ÖZ¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó2WD¤¬486Ëü3000±ß¤«¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥ó4WD¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É2WD¤¬¤½¤ì¤¾¤ì516Ëü3000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯9·î19Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£