¡Úµð¿Í¡Û ·×£¶Áª¼ê¤ÎÂçÎÌÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢µÜ¸¶½Ù²ð¤¬£±·³¾º³Ê¡¡¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¢¹âÍüÍºÊ¿¡¢ÀÐÀîÃ£Ìé¤¬Ëõ¾Ã
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡¢µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤¬£±£¹Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡¢¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡¢ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÁýÅÄÎ¦¤Ï£±·³¤Ç£¸£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£·ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£²£±ÂÇÅÀ¡£ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢£¸·î£²£²Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£¶Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÀ¹²¬¡Ë¤Ç¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢£³£¹»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£µÂÇÅÀ¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏÆóÎÝ¤Ç¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼º¸ÏÓ¤ÎµÜ¸¶¤Ï£±·³¤Ç¤Ï£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£°¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£°£°¡££¹·î£¹Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£±·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾´Ü¤Ïº£µ¨£±·³¤Ç£±£²ÅÐÈÄ¤Ç¡¢£²¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£¸¡£¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç£¸·î£²Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢£¹·î£±£±Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤Ï£´²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£