¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡¢ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡¢±É»ÞÍµµ®Êá¼ê¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ´äºêÍ¥Åê¼ê¡¢¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¤ÈÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï£±£°Æü¤ËÅÐÏ¿¡£°Ê¹ß¤Ï£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£¸ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£±É»Þ¤Ïº£µ¨£¸»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÅòÀõ¤Ïº£µ¨£³£¹ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´äºê¤Ï£¸Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤Î£±·³Éüµ¢¡£¾®È¨¤ÏºÇÃ»£±£°Æü´Ö¤Ç¤Î¾º³Ê¤Ç¡¢ÁáÀî¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤ÇËÜµòÃÏ½éÀèÈ¯¤ËÎ×¤à¡£