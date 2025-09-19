·ªÎÓ¸ø±à¤Î¥«¥Õ¥§¡¡¤¢¤¹¥ªー¥×¥ó¡¡¹áÀî
Äó¶¡¡§·ªÎÓ¸ø±à´Ñ¸÷»öÌ³½ê
¡¡¹â¾¾»Ô¤Î·ªÎÓ¸ø±à¾¦¹©¾©Îå´Û¤ÎÀ¾´Û¥«¥Õ¥§¤Ï8·î¤«¤é°ì»þµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹áÀî¸©¤¬¥»¥È¥é¥¹¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¤Ë»ö¶È¤ò°ÑÂ÷¤·¡¢£¹·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ÖCafe de Ritsurin¡×¡Ê¥«¥Õ¥§¡¡¥É¡¡¥ê¥Ä¥ê¥ó¡Ë¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¥ó¥Á¥×¥ìー¥È¡Ê1600±ß～¡Ë¡×¡¢¥À¥¤¥·¥â¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÂçÆ¦¥ßー¥È¥«¥ìー¡Ê1200±ß¡Ë¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê1¸Ä250±ß～¡Ë¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å£´»þ¤Þ¤Ç¡¢·îÍËÄêµÙ¡Ê½ËÆü¡¦¿¶ÂØµÙÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë¡£¾¦¹©¾©Îå´ÛÀ¾´Û¤Ë¤Ï¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÎÎò»Ë¤äÈ¯Å¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£