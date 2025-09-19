¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡ÖÅúÊÛ²¼¼ê¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸²óÈò¡¢ÎÓ»á¤Ï·èÃÇÎÏ¤Ë¼åÅÀ¡©¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÎ×¾²¿´Íý»Î¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡À¯¼£²È¤â¸«¤¿ÌÜ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤¤¤Ö¤ó·Ð¤Ä¤¬¡¢¸ø¤Î¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»¼Ì¿¿¤Î¼Ì¤êÊý¤â±é½Ð¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ÊóÆ»¼Ì¿¿¤¬¹ñÌ±¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤Þ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Î×¾²¿´Íý»Î¤Î²¬Â¼ÈþÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÊó¤¸¤ë¤Ê¤«¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó°úÍÑ¤µ¤ì¤ë³Æ¸õÊä¤Î¡Ö¼Ì¿¿¤¦¤Ä¤ê¡×¤¬¿Í¡¹¤ËÍ¿¤¨¤ëÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅúÊÛ²¼¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²óÈò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡©¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¼Ì¿¿
¡¡¤¤¤¯¤é¼¡´ü¼óÁê¸õÊä¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡ª¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤µ¤ì¤¿¤é»×¤ï¤º°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ëÉ½¾ð¤Î´é¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î9ÆüÉÕ¤±¤ÎBBC NEWS JAPAN¡Ö¡Ú²òÀâ¡Û5¿Í¤Ç4¿ÍÌÜ¤Î¼óÁê¡¢ÆüËÜ¤ÇÁª½Ð¤Ø¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤Ï¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤À¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¡¢¼¡´ü¼óÁê¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢Æâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÎÓË§Àµ»á¡¢Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦¤Î¹â»Ô»á¤Î¼Ì¿¿¤ÏÂç¤¤¯¸«³«¤¤¤¿ÌÜ¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÉÝ¤¤¡£²¿¤«¤ò¶Å»ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸ý¸µ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢Èý¤ò¾å¤²ÌÜ¸µ¤âÄß¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¹¶·âÅª¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£µ»ö¤Ë¤ÏÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶¯¹ÅÅª¤Ç°Ò°µÅª¡£¹õ·Ï¤Î¥À¡¼¥¯¤ÊÉþÁõ¤Ë½Â¤¤¿§Ì£¤Î¿¿¼î¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¤½¤Î°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¹â»Ô»á¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÎÙ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤½¤ì¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ÊÎÓ»á¡£2¤Ä¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö¤È¡¢¹â»Ô»á¤ÎÉ½¾ð¤Î´ñ°Û¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÎÓ»á¤Ï¹õ·Ï¤Î¥À¡¼¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥â¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡£µ»ö¤Ç¤â¼ÂÌ³·¿¤ÎÀ¯¼£²È¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£¤À¤¬Æü¤Ë¾Æ¤±¤Æ·ò¹¯Åª¤Ê´é¿§¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÎØ³Ô¤Î¾®Àô»á¤Î¼Ì¿¿¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢ÎÓ»á¤ÎÇò¤¤´é¤ÈÎØ³Ô¤Î´Ý¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ÀÑ¶ËÀ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¾®Àô»á¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÀÄ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÀÄ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÇÈ®Ñï¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤À¡£±¦²¼¤Ë´é¤ò·¹¤±¡¢²¿¤«¤òÇ®¿´¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¡¢µ»ö¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤µ¤È¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç3¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï½ÐÇÏ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¤é¤¬¼¡¡¹¤È½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼óÁê¸õÊä¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¸õÊä¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿¤À¡£¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£¥¢¥ó¥°¥ë¤äÉ½¾ð¤òÅý°ì¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¡£¼Ì¿¿°ìËç¤Ç¿ÍÊª¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Î»È¤ï¤ìÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸õÊä¼Ô¤é¤¬°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿³Æ¼Ì¿¿¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£12ÆüÉÕ¤±¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¢5¿Í¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡¾®ÀôÇÀÁê¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¡×¤ä¡¢16ÆüÉÕ¤±¤Î¥Æ¥ìÄ«NEWS¡Ö¡ÉÄÀÌÛ¤Î¹â»Ô»á¡É²¿¤·¤Æ¤ë¡©ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¥é¥Ã¥·¥å¡¡¸õÊä¼Ô¤ÎÆ°¤ËÜ³Ê²½¡×¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¾®Àô»á¡£Áõ¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»ëÀþ¡¢É½¾ð¤Ë¤Ö¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ËºÜ¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬ÌÜ¤ò³«¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò°ìÅÀ¤Ë¸þ¤±¡¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿·õ¤µ¤ä¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï²áµî¤Î²¼¼ê¤ÊÅúÊÛ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤«¤é¡¢¸ý¸µ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬Èà¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤À¡£µÕ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¹â»Ô»á¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¤½¤Î»þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤âÊÑ¤ï¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°Å¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£É½¾ð¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤´¤È¤Ë¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ê¡¢´é¤Î¸þ¤¤â¸ý¤Î³«¤Êý¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡£Èà½÷¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë»Ù»ý¼Ô¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Î¤«Ç¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤¬Æñ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¥À¡¼¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Î¼Ì¿¿°Ê³°¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ê¤·¤Î¼Ì¿¿¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡£ÌÔ½ëÆü¤Î²Æ¤Ë¤ÏÎÃ¤·¤²¤Ê¿§¤À¤¬¡¢´é¤Î¿§¤¬Çò¤¯¡¢ÎØ³Ô¤¬¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÎÓ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ï¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢·èÃÇÎÏ¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î°õ¾Ý¤¬Çö¤ì¤ë¡£¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Î¾®ÎÓÂëÇ·»á¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¤¤¤¦¡¢½ÐÇÏ²ñ¸«¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÂÎ·Á¤âÎØ³Ô¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¡¢ÌÜÉ¡Î©¤Á¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢¼ÂÄ¾¤ÇÍýÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ý¤¬ÈùÌ¯¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê°õ¾Ý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¼Ì¿¿¤¬»È¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á»ëÀþ¤âÆ·¤â²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£²¼¤«¤é¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê»£¤é¤ìÊý¤Ï¸õÊä¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤À¡£Á°´´»öÄ¹¤ÎÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¿§¤¬¿ïÊ¬°Û¤Ê¤ë¡£²£¸þ¤¤ÇÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é±ó¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤«¤¬¼Ì¿¿¡¢¤µ¤ì¤É¼Ì¿¿¡£¿Í¤¬¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«0.04ÉÃ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÊÆ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìËç¤¬¿Í¤ÎÌ¿±¿¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ô¤¬½ÅÈ¢¤Î¶ù¤ò¤Ä¤Ä¤¯¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢×ó°ÕÅª¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÁª¤Ö¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¤ê¤è¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¯¼£²È¤Ï¾ï¡¹Ãí°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£