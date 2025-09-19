¡ÚRIZIN¡Ûºç¸¶CEO¡È¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤È¥Ç¡¼¥ÈÊóÆ»¡É»°±º¹§ÂÀ¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Çµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡11·î3Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ù¡Ê¿À¸Í¡¦GLION ARENA KOBE¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥«¡¼¥ÉÈ¯É½²ñ¸«¤¬19Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¸«¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Çºç¸¶¿®¹ÔCEO¤¬»°±º¹§ÂÀ¡Ê23¡Ë¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤µ¤¹¤¬KING¥«¥º¤ÎÂ©»Ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¸«Æ°²è¡ÛMAXµÈÅÄ¡Öº£²ó¤Ï¥Í¥¿¤¸¤ã¤Í¤§¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡18ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç¡¢»°±º¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ê37¡Ë¤¬¸¶½É¤ÇÇã¤¤Êª¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¡£³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤ÏRIZIN¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë2Ï¢¾¡¤¹¤ë¤â¸½ºß¤Ï4Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤³¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºç¸¶CEO¤Ï¡ÖÇ¯¾å¹¥¤¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¡¢¡Ö¼¡¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Çµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡ÈËÜ¶È¡É¤Ç¤ÎÊ³µ¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Övs.Ä©Àï¼Ô¡¦ÂçÅçº»½ïÎ¤¤Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËàÅè°ìÀ°vs.ÌÚÂ¼É¢Ìé¡¢¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ðvs.°Â°æÈôÇÏ¡¢µ®¸¿Àvs. MAXµÈÅÄ¡¢NOEL vs.³¤ºé¥¤¥ë¥«¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ü¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡ÙÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¦½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡Ú²¦¼Ô¡Û°Ëß·À±²Ö vs. ¡ÚÄ©Àï¼Ô¡ÛÂçÅçº»½ïÎ¤
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
ËàÅè°ìÀ° vs. ÌÚÂ¼É¢Ìé
¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð vs. °Â°æÈôÇÏ
¡¦¥Õ¥é¥¤µé
¥È¥Ë¡¼¡¦¥é¥é¥ß¡¼vs.»³Æâ¾Ä
¡¦120¥¥íµé
µ®¸¿À vs. MAXµÈÅÄ
¡¦OP¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé
NOEL vs. ³¤ºé¥¤¥ë¥«
¡ü´ûÊó¥«¡¼¥É
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
Çë¸¶µþÊ¿vs.½©¸µ¶¯¿¿
¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé
ÃæÅçÂÀ°ìvs.¸åÆ£¾æ¼£
¡¦¥é¥¤¥Èµé
»¨²ì¡È¥ä¥óË·¡ÉÃ£Ìé vs. ¥Ì¥ë¥Ï¥ó¡¦¥º¥Þ¥¬¥¸¡¼
¡¦¥é¥¤¥Èµé
±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯vs.ºùÄíÂçÀ¤
¡Ú²ñ¸«Æ°²è¡ÛMAXµÈÅÄ¡Öº£²ó¤Ï¥Í¥¿¤¸¤ã¤Í¤§¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡18ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç¡¢»°±º¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ê37¡Ë¤¬¸¶½É¤ÇÇã¤¤Êª¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¡£³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤ÏRIZIN¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë2Ï¢¾¡¤¹¤ë¤â¸½ºß¤Ï4Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Övs.Ä©Àï¼Ô¡¦ÂçÅçº»½ïÎ¤¤Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËàÅè°ìÀ°vs.ÌÚÂ¼É¢Ìé¡¢¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ðvs.°Â°æÈôÇÏ¡¢µ®¸¿Àvs. MAXµÈÅÄ¡¢NOEL vs.³¤ºé¥¤¥ë¥«¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ü¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡ÙÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¦½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡Ú²¦¼Ô¡Û°Ëß·À±²Ö vs. ¡ÚÄ©Àï¼Ô¡ÛÂçÅçº»½ïÎ¤
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
ËàÅè°ìÀ° vs. ÌÚÂ¼É¢Ìé
¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé
¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð vs. °Â°æÈôÇÏ
¡¦¥Õ¥é¥¤µé
¥È¥Ë¡¼¡¦¥é¥é¥ß¡¼vs.»³Æâ¾Ä
¡¦120¥¥íµé
µ®¸¿À vs. MAXµÈÅÄ
¡¦OP¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé
NOEL vs. ³¤ºé¥¤¥ë¥«
¡ü´ûÊó¥«¡¼¥É
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
Çë¸¶µþÊ¿vs.½©¸µ¶¯¿¿
¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé
ÃæÅçÂÀ°ìvs.¸åÆ£¾æ¼£
¡¦¥é¥¤¥Èµé
»¨²ì¡È¥ä¥óË·¡ÉÃ£Ìé vs. ¥Ì¥ë¥Ï¥ó¡¦¥º¥Þ¥¬¥¸¡¼
¡¦¥é¥¤¥Èµé
±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯vs.ºùÄíÂçÀ¤