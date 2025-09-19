¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾®Âì¿å²»¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡1ÂÇº¹¤Ë¿ÀÃ«¤½¤é¡¢¹âÌî°¦É±¤é¡¡¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤Ï18°Ì
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡½»Í§À¸Ì¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡°¦ÃÎ¸©¡¡¿·Æî°¦ÃÎCCÈþÉÍC¡á6600¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤Î¾®Âì¿å²»¡Ê27¡áÀÅ¥Ò¥ë¥ºCC¡Ë¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê33¡á´Ú¹ñ¡Ë¤âÆ±¤¸¤¯¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¾®Âì¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´í¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¤È¤«¥Ü¥®¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¹âÌî°¦É±¡Ê21¡áJ¥È¥é¥¹¥È¶ä¹Ô¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼3¾¡¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¡Ê22¡áÍ¹Á¥¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡¢µÈËÜ¤³¤³¤Í¡Ê25¡áÉÔÆó¥µ¥Ã¥·¡Ë¡¢¿¹°æ¤¢¤ä¤á¡Ê32¡áF¡õco¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤È1ÂÇº¹¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡·ê°æ»í¡Ê37¡á¥´¥ë¥Õ5¡Ë¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡Ê32¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î»û²¬º»Ìï¹á¡Ê23¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨3¾¡¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î10°Ì¡£¸µ¾Þ¶â½÷²¦¤Ç¡¢º£µ¨½é½Ð¾ì¤Î¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¡Ê35¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î18°Ì¤À¤Ã¤¿¡£