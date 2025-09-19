ÃÝÆâÍ³·Ã¡¡¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤â¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Ë¶ìÇº¡Ö¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÝÆâÍ³·Ã¡Ê39¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¡ÖPIVOT¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Î³ëÆ£¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë·ëº§¤òµ¡¤ËÂà¼Ò¤·¡¢É×¤Î¶ÐÌ³ÃÏ¤¬¤¢¤ëÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÃÝÆâ¡£Æ±»ÔÆâ¤ÎÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎßäÀùµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¾Æ¤¤¤ÆÇä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´ë¶È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Î¶ìÇº¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï³ä¤È¼«Ê¬¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤È¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èµ»½Ñ¤òËá¤±¤ëÊ¬Ìî¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÎã¤¨¤Ð½µ3¤È¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼»ö¶È¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö30Âå¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È¼õ¤±¿È¤Ê¤Þ¤Þ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡£¤â¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ë¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ç»Ï¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ìÇº¤ò·Ð¤Æ¡¢µ¯¶È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£