¡þMLB ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º5¡½2¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£6²óÅÓÃæ92µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ5¡¢Ã¥»°¿¶2¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
8·î10Æü(ÆüËÜ»þ´Ö)°ÊÍè¡¢Ìó1¤«·î¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤µÆÃÓÅê¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½é²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤¹¤â¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£Â³¤¯2¡¢3²ó¤Ë¤â»Íµå¤ä¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤¹¤â¡¢¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤Ç´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¡£
¤·¤«¤·¡¢4²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î5ÈÖ¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Ü¡¼¥óÁª¼ê¤Ë½éµå¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ2ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿µÆÃÓÅê¼ê¡£2¥¢¥¦¥ÈÌÜ¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¡¢7ÈÖ¥±¡¼¥ì¥Ö¡¦¥À¡¼¥Ó¥óÁª¼ê¤Ë¥«¥¦¥ó¥È2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é»°Í·´Ö¤Ø¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5²óÉ½¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥ì¥ó¥Ò¡¼¥Õ¥©Áª¼ê¤ÎÂè9¹æ2¥é¥ó¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬µÕÅ¾¡£¤·¤«¤·¡¢µÆÃÓÅê¼ê¤Ï6²ó¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¡£2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Û¥»¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤â¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤«¤é¥À¡¼¥Ó¥óÁª¼ê¤ËÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢µÆÃÓÅê¼ê¤Î7¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÆÃÓÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢5²ó2/3¤ò92µåÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ5¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢Í¿»Íµå3¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï4.05¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÄËº¨¤Î7Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£