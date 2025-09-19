LE SSERAFIM KIM CHAEWON¡¢Netflix¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¹ðÇò¡ÊConfession¡Ë¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡¡LE SSERAFIM¤ÎKIM CHAEWON¤¬¡¢10·î16Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix¥·¥êー¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¹ðÇò¡ÊConfession¡Ë[Japanese Version]¡×¤òËÜÆü9·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¾®·ª½Ü¤È´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥ ¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£KIM CHAEWON¤¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î²Î¼ê ¥Ñ¥¯¡¦¤Ø¥®¥ç¥ó¤¬1999Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¹ðÇò¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÆüËÜ¸ì²Î»ì¤òÉÕ¤±¤¿ÆüËÜ¸ì¥«¥Ðー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤À¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë½éÎø¤ÎÊª¸ì¤È½Å¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤Î¥À¥ë¥Ñ¥é¥ó¤¬¸¶¶Ê¤Î´¶À¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤ÆÊÔ¶Ê¤·¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶¶Ê¤Î´¶À¤ËKIM CHAEWON¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¡¤ó¤À²»¿§¤ÈÀº¹ª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢LE SSERAFIM¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î21Æü¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢24Æü¤Ë¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢11·î18Æü～19Æü¤Ë¤Ï½é¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë