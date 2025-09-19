Ì±´Ö¤Î¹Ò¶õµ¡¤Î±¿¹ÒºÆ³«

19Æü¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤Ç¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎµßÆñÁÜº÷µ¡¤¬ÃåÎ¦»þ¤Ë³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿B³êÁöÏ©¤ÎÊÄº¿¤¬¸á¸å3»þ41Ê¬¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÌ±´Ö¤Î¹Ò¶õµ¡¤Î±¿¹Ò¤âºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

19Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤ÎB³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎµßÆñÁÜº÷µ¡¤¬³êÁöÏ©¤«¤éÂç¤­¤¯°ïÃ¦¤·¤Æ»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ½êÂ°¤ÎU-125A¤Ç¡¢·±ÎýÈô¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æ¿·³ã¶õ¹Á¤ËÌá¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£

¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃåÎ¦Ä¾Á°¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é²¿¤é¤«¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¡ÂÎ¤Ë¤Ï50Âå¤ÎÃËÀ­µ¡Ä¹¤È4¿Í¤ÎÂâ°÷¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£