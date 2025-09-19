¡ÚÂ³Êó¡Û¿·³ã¶õ¹ÁŽ¥B³êÁöÏ©¤ÎÊÄº¿²ò½ü¡¢Ì±´ÖÊØ¤Î±¿¹ÒºÆ³«¡§¹Ò¶õ¼«±ÒÂâµ¡¤¬³êÁöÏ©°ïÃ¦ ¡Ú¿·³ã¡Û
19Æü¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤Ç¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎµßÆñÁÜº÷µ¡¤¬ÃåÎ¦»þ¤Ë³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿B³êÁöÏ©¤ÎÊÄº¿¤¬¸á¸å3»þ41Ê¬¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÌ±´Ö¤Î¹Ò¶õµ¡¤Î±¿¹Ò¤âºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤ÎB³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎµßÆñÁÜº÷µ¡¤¬³êÁöÏ©¤«¤éÂç¤¤¯°ïÃ¦¤·¤Æ»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ½êÂ°¤ÎU-125A¤Ç¡¢·±ÎýÈô¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æ¿·³ã¶õ¹Á¤ËÌá¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃåÎ¦Ä¾Á°¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é²¿¤é¤«¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¡ÂÎ¤Ë¤Ï50Âå¤ÎÃËÀµ¡Ä¹¤È4¿Í¤ÎÂâ°÷¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
