¡Ú19Æü¤Î¸ø¼¨¡Ûµð¿Í¤Èºå¿À¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ìµó6¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡ÃæÆü¤Ï°úÂà»î¹ç¤ÎÃæÅÄ¤òÅÐÏ¿
¡¡¡þ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿
¡Úµð¿Í¡ÛÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡ÊÃæ·Ñ¤®¶¯²½¡Ë¡¢µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¡ÊÃæ·Ñ¤®¶¯²½¡Ë¡¢ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡ÊÆâÌî¶¯²½¡Ë
¡Úºå¿À¡Û´äºêÍ¥Åê¼ê¡ÊÃæ·Ñ¤®¶¯²½¡Ë¡¢ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡ÊÀèÈ¯Í×°÷¡Ë¡¢¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¡ÊÆâÌî¶¯²½¡Ë
¡ÚÃæÆü¡ÛÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê°úÂà»î¹ç¡Ë
¡Ú³ÚÅ·¡ÛÂÙ¾¡ÍøÅê¼ê¡ÊÃæ·Ñ¤®¶¯²½¡Ë
¡¡¡þÆ±Ëõ¾Ã
¡Úµð¿Í¡Û¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡¢¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡¢ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê¤¤¤º¤ì¤âºÆÄ´À°¡Ë
¡Úºå¿À¡ÛÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡¢±É»ÞÍµµ®Êá¼ê¡¢¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê¤¤¤º¤ì¤âºÆÄ´À°¡Ë
¡ÚÃæÆü¡ÛÍ°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¡ÊºÆÄ´À°¡Ë
¡Ú³ÚÅ·¡Û´ß¹§Ç·Åê¼ê¡ÊºÆÄ´À°¡Ë