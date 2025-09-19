¥«¥·¥á¥í¡ÖËÜÅö¤Ï¥Í¥ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼µþÇ·²ð¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¥¤¡¼¥¸¡¼¥ï¡¼¥¯¡×¾°ÌïÊÖ¾å¸å¤Ë4³¬µéÀ©ÇÆÁÀ¤¦¡©
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAIKOU¡ßLUSH¡×¤Î²ñ¸«¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢10·î25Æü¤Ë¥¥ë¥®¥¹¤Î¥Ó¥·¥å¥±¥¯¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤¦¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÇWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé6°Ì¤Î¥¸¥ç¥ó¥ê¡¼¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê36¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé7°Ì¤ÇµµÅÄ3·»Äï¤Î¤¤¤È¤³¤ÎµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê26¡áMR¡Ë¤¬58¥¥í·ÀÌó10²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«ËÁÆ¬¤«¤é·ã¤·¤¤ÀåÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£Àè¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤ÏµþÇ·²ð¡£¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤¬¥Ö¥é¥ó¥¯¤â¤¢¤ë¤·Ç¯¤âÇ¯¡£Ì¾Á°¤À¤±¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈ¯¥«¥Þ¤·¤¿¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÄ©È¯¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¥·¥á¥í¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í³°¤»¤ä¡£²¿¤Ó¤Ó¤Ã¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¥«¥·¥á¥í¤Ï¡Ö¥Î¥ó¥Î¥ó¡£¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤µ¤Ã¤²¶¤¬Ç¯¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ªÁ°¤â´èÄ¥¤ì¤è¡£Ëí¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È»ÅÊÖ¤·¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÌó30ÉÃ¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥·¥á¥í¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï¤Ç¥µ¥¦¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë½é²óTKO¾¡¤Á¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¡£Æ±°ìÀï¤Ç¤Ï600¥°¥é¥àÄ¶²á¤·¤¿¤¬¡Ö¥¢¥ó¥Á¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬²¶¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç°ìÈÖ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤È¤É¤³¿á¤¯É÷¡£µþÇ·²ð¤«¤é¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ä¡£ÂÎ½Å¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¼é¤ì¡×¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö58¥¥í¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¥Õ¥é¥¤¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÂ³¤¯À¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë¤â¼«¿®¤ò¼¨¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î4ÃÄÂÎ¤òÅý°ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ©È¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÂÐÀï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¡£¡Öº£¤Ï¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¬¤ê¡¢¥Ù¥ë¥ÈÊÖ¾å¸å¤ËÀ¤³¦Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤¿¤¬¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È°æ¾å¤È¥«¥·¥á¥íÀï¤¬¸«¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î»î¹ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡µþÇ·²ð¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡Ê7²óTKOÉé¤±¡Ë¡£º£Ç¯7·î¤Ë°æ¾å¾°Ìï¤È12·î27Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ëWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤âÂÐÀï¡Ê0¡½2È½ÄêÉé¤±¡Ë¤·¤¿¡£¥«¥·¥á¥í¤Ï¤Ï¡Ö¥Í¥ê¤ÏÅÝ¤¹¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£²¶¤À¤Ã¤¿¤¹¤°ÅÝ¤¹¡£¥Ô¥«¥½¤ÈµþÇ·²ð¤Ï¤ª¸ß¤¤¼å¤¤Áª¼ê¡£1¥é¥¦¥ó¥É30ÉÃ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡8·î¤Ë¡ÖSAIKOU¡ßLUSH¡×¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Æ±¤¸¤¯Æ±¼Ò¤È·ÀÌó¤·¤¿¥Í¥ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤È¤¤Ï¤ä¤í¤¦¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤Ï¥Í¥ê¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬²¿¤ÇµþÇ·²ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¥Í¥ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡£100¡ó¡Ê¾¡¤Ä¡Ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëµþÇ·²ð¤ÏMR¥¸¥à°ÜÀÒ½éÀï¡£ºÆµ¯Àï¤Ø¡Ö¤³¤¤¤Ä¤òÍ¾Íµ¤ÇÅÝ¤·¤Æ¥Í¥ê¤È¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£¥«¥·¥á¥í¤Î¤³¤È¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¤¬¡¢¤³¤¤¤Ä¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤ä¡×¤È¶¯µ¤¤À¤Ã¤¿¡£