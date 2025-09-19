3»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ö°ìµ¤¤Ë½©¥â¡¼¥É¡×¡È¥ª¥Õ¥³¡¼¥Ç¡É¤Ë¡Ö²ÃÆ£¤¢¤¤¤µ¤óÁ´³«¡×¡Ö¥¥ì¥¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê42¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È½©¤ÎÁõ¤¤¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤È½©¤ÎË¬¤ì¡×¤È¤·¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÃã¿§¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤¤¿Çò¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤ËÏ©ÃÏ¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÃã¿§¤òÅ»¤¦¤À¤±¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë½©¥â¡¼¥É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö½©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²ÃÆ£¤¢¤¤¤µ¤óÁ´³«¤Ç³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó¥¥ì¥¤¡¼¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï2013Ç¯11·î¤Ë¡¢7ºÐÇ¯¾å¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£15Ç¯9·î¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡¢18Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£