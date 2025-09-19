¥é¥¤¥ë¥º¡¢200m¤Ç4Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤Ø¡ª¡Ö»Ë¾åºÇÂ®¤Î·è¾¡¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¿·À±¡ÈB.¥ì¥Ù¥ë¡É¤é¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡¢7ÆüÌÜ¡Ê19Æü¡Ë¤ÏÃË»Ò200m·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æ±¼ïÌÜ¡¢3Ï¢ÇÆÃæ¤Î²¦¼Ô¡¦¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡Ê28¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬¡¢¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê09Ç¯¡¢11Ç¯¡¢13Ç¯¡¢15Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
º£Âç²ñ100m·è¾¡¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë¥é¥¤¥ë¥º¤Ï¡¢Á°Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç19ÉÃ51¤Îº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Âç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¥é¥¤¥ë¥º¤ÎÁö¤ê¤Ë¶½Ê³¡£
½à·è¾¡¤Ç¤ÏÆÍÇË¼Ô8¿Í¤¬Á´°÷¡È19ÉÃÂæ¡É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ë¡£¥é¥¤¥ë¥º¤â½à·è¾¡¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»Ë¾åºÇÂ®¤Î·è¾¡¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Í¡ª¡×¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Í½Áª¤ò¥È¥Ã¥×¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¡È¿·À±¡É¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó.¥ì¥Ù¥ë¡Ê21¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸åÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â19ÉÃ78¤ÎÁÈ1Ãå¡£¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Öº£Âç²ñ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï19ÉÃ69¤À¤¬¡¢Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ËÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ200m¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢º£µ¨¥Ù¥¹¥È19ÉÃ76¤ÎL.¥Æ¥Ü¥´¡Ê22¡¢¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¡Ë¤â¡¢½à·è¾¡¤ÇÍ¾Íµ¤ÎÁö¤ê¤ò¤ß¤»¡¢·è¾¡¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âç´Ñ½°¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ÎÃË»Ò200m¤Î·è¾¡¤Ï¡¢19Æü¸á¸å10»þ6Ê¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢¨¶¥µ»¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤äÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ä¹Ìî,
¥Í¥¸,
½»Âð,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÃÖ¾²¹©»ö