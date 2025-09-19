¹â»Ô»á¡¡ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë°ÕÍß¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤¬¹çÃ×¤¹¤ëÅÞ¤È¡×¡¡¼«¸øÏ¢Î©·ÑÂ³¤â¡Ö´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¡×¤È¶¯Ä´¡¡¡Ö¹â»Ô¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÆüËÜ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÞ¯Íî¤â
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï19Æü¸á¸åµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÁíºÛÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¤¬´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤À¡£Ä¹¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤¬¹çÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤ëÀ®Ä¹¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤ß¤ó¤ÊÆþ¤ì¤Æ¡¢·ÐºÑ¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÆ°¤¤À¤¹¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¹â»Ô¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÆüËÜ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢²ñ¸«ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ò¿´Äì°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤òËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ¤Íè¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆüËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¤³¦¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ø¡£¹â¤¤»Ö¤ÈÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¡¢¹ñ¤ÎÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï³°¸òÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÎÏ¤Ç¤¢¤êµ»½ÑÎÏ¤Ç¤¢¤ê¾ðÊóÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¿ÍºàÎÏ¤À¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁíºÛÁª¤Ç·Ç¤²¤ë¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡£¡ØÆüËÜ¤ÎÄìÎÏ¡Ù¤ÇÀ®Ä¹¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¯ºö¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÁá´üÇÑ»ß¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÀ©ÅÙÀß·×Ãå¼ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ÎÀ©ÄêÃå¼ê¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£