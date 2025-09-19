Å·³¤Í´´õ¡Ö¿ÍÀ¸£±ÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡×10Ç¯¤Ö¤ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤ÇË¬Ìä
½÷Í¥Å·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢BSÄ«Æü³«¶É25¼þÇ¯µÇ°¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿Í¤Ï2000Ç¯Á°¤ò¤É¤¦À¸¤¤¿¤Î¤«¡¡Å·³¤Í´´õ¤È¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡×¡Ê¥Ý¥ó¥Ú¥¤ÊÔ10·î25Æü¸á¸å9»þ¡¢¥í¡¼¥ÞÊÔ11·î1Æü¸á¸å9»þ¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Å·³¤¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ°äÀ×¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£
Å·³¤¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡¢¿ÍÀ¸1ÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤Ò¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÆüÃæ°äÀ×¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»£±ÆÃæ¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤ëÉ½¾ð¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ö¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
Å·³¤¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¤ÎÌ¡²è²È¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤µ¤ó¡¢ÀÄÌøÀµµ¬ÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸åÆü¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¤â¸«³Ø¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯½é¿´¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¿´¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£