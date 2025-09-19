Å·³¤Í´´õ¡Ö¥Ù¥ê¥Ã¥·¥â¡ª¥Ü¡¼¥Î¡ª¡×¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ°äÀ×¤ò¤á¤°¤ëÎ¹¤Ç¤Ï¿©»ö¤â³Ú¤·¤à
½÷Í¥Å·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢BSÄ«Æü³«¶É25¼þÇ¯µÇ°¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿Í¤Ï2000Ç¯Á°¤ò¤É¤¦À¸¤¤¿¤Î¤«¡¡Å·³¤Í´´õ¤È¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡×¡Ê¥Ý¥ó¥Ú¥¤ÊÔ10·î25Æü¸á¸å9»þ¡¢¥í¡¼¥ÞÊÔ11·î1Æü¸á¸å9»þ¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Å·³¤¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç¡¢¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤Î°äÀ×¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£
Å·³¤¤Ï¡Ö¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î°äÀ×¤ò¸«¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÀ¸³è¤Ë¾¯¤·¿¨¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿À×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£À¸³è¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ì¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ª¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È¡£º£¤Ï1Æü¡¢²È¤Ë¤¤¤ÆÃ¯¤È¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ï¸ø½°Íá¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£2000Ç¯Á°¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Í¤È¤·¤ÆË¤«¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ï²Ð»³Ê®²Ð¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·³¤¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤òÊâ¤¯¤Ë¤â¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¿©»ö¤â´®Ç½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Å·³¤¤Ï¡ÖÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤â¡£¥Ô¥¶¤â¥Ñ¥¹¥¿¤â¥à¡¼¥ë³¤â¥Ù¥ê¥Ã¥·¥â¡ª¡¡¥Ü¡¼¥Î¡¢¥Ü¡¼¥Î¡ª¡¡¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£