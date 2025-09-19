¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¡¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤òÌÀ¸À¡¡Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤Ï¿¨¤ì¤º
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬£±£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¼çÍ×À¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¡¢½ÐÇÏ°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Âç¤¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ïº£¤ÎÊë¤é¤·¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÌ´¤È´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ëÀ¯¼£¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤À¯¼£¡¢ÁÊ¤¨¤ëÀ¯¼£¡¢Êý¸þÀ¤ò¼¨¤»¤ëÀ¯¼£¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÅÚÂæ¤Î¾å¤ËÎ©¤ÄÀ¯¼£¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¡¢²»¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤ê¡¢Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±½ÅÅÀ»Ù±ç¸òÉÕ¶â³È½¼¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤«¤é·ÐºÑ¡¢¿©ÎÈ¡¢»ñ¸»¡¢·ò¹¯°åÎÅ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÐºö¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨£°¡ó°ú¤²¼¤²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¥ì¥¸ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤ËÂ¨¸úÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Î»²ÇÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ÏÆüËÜ¤ÎÀïË×¼Ô¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê°ÖÎî»ÜÀß¡£¹ñºö¤Ë½Þ¤¸¤é¤ì¤¿Êý¤Î¤´°ÖÎî¡¢µ§Ç°¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡£ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤´¼ÁÌä¤À¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ÏÌÀ¸À¤»¤º¤ËÅÞÆâ¤Ç·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
