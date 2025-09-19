¡ÈÁ¥Æâ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦¡É µÒÁ¥Ž¢¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥ÊŽ£¡¡ÍèÇ¯£Ç£×¤Î¶âÂô¹ÁÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤Ë¤à¤±¸ø³«
ÍèÇ¯¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤Ë¡¢¶âÂô¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¼þÍ·¥¯¥ëー¥º¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ19Æü¡¢¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤ÎÁ¥Æâ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¡¢¶âÂô¹Á¤Ë´ó¹Á¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂç·¿µÒÁ¥¡Ö¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥Ê¡×¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ëー¥ºÀìÌç¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥Ê¤ò¥Á¥ãー¥¿ー¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢µîÇ¯¤«¤é¶âÂô¹ÁÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Ï½é¤á¤Æ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤Ë±¿¹Ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦ÌîËÜ ÍÎÊ¿ ¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥Ê¤ÏÁ¥Æâ¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ëー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥Ê¤Ï¡¢11·î¤ËÂçÉý¤Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁ¥Æâ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£