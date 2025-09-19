KICK THE CAN CREW¤ÎMCU¡¢¥½¥í³èÆ°20¼þÇ¯YEAR¤òµÇ°¤·ÂåÉ½¶ÊMV½ç¼¡¸ø³«
Àè·î¤«¤é¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢KICK THE CAN CREW¤ÎMCU¤¬2010Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ØBEST OF MCU¡Ù¤è¤ê¡¢ÂåÉ½ºî¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¾¢¡¦Äé¹¬É§´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦feat.µÜÂôÏÂ»Ë¡×¡¢¡Ö¤¤¤¤¤ï¤±feat.Ryoji¡Ê¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡Ë¡×¡ÖSTILL LOVE feat. TERU(GLAY)¡×¤Î3ºîÉÊ¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿Äé¹¬É§´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ9·î26Æü¤Ë¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥é¥¤¥À¡¼feat.ÉÍºêµ®»Ê¡×¡¢¡Ö¥·¡¼¥µ¥¤¥É¤Ð¤¤¤Ð¤¤MCU ver.¡×¡¢Âè3ÃÆ10·î3Æü¤Ë¥»¥Ä¥Ê¥½¥ó¥°3Éôºî¡Önukumori¡×¡Öomoide¡×¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¡×¤È·×3²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÁ´8¶Ê¤¬½ç¼¡¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Äé¹¬É§»á¥³¥á¥ó¥È
MCU20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤¤ï¤±¡×¡ÖSTILL LOVE¡× ¤³¤Î3¶Ê¤ÎMV¤Ë¤Ï¡¢MCU¤ÎÎò»Ë¤äÂ¸ºß´¶¤Ë¡É¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡É¡¢»ä¼«¿È¤ÎÀÄ½Õ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Åê±Æ¤·¤¿¡£
¸ø»äº®Æ±¤Ç¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÇÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¼«¿È¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤¿Åìµþ¤Ã»Ò¤Î¼«Ê¬»Ë¡£À»ÃÏ½äÎé¡£¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢Åìµþ°é¤Á¡ª
¡Ö¤¤¤¤¤ï¤±¡×¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎºÆ¸½¡£¤½¤·¤Æ¤º¤ë¤¤°¦¾ð¤Ø¤Î¤¤¤¤¤ï¤±¡£
µã¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡ªµã¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¡£¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖSTILL LOVE¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÉõ°õ¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÀÄ½Õ¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¡£18ºÍ¤«¤é21ºÍ¡¢¤³¤³¤Ç¸«¤¿É÷·Ê¤òÄ¶¤¨¤ëÉ÷·Ê¤Ï70ºÍ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤³¤í¤«¤é¤Î²ù¤·¤µ¤ä²òÊü´¶¤â¤³¤Î»þ¤À¤±¡£
¤Ê¤¼¤«¡©¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤³¤Î3¶Ê¤¬Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç»ä¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Ä¹¤¤ºîÉÊºî¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤²èºî¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤â¤¦¤¤¤Ä¤Ç¤â»à¤Í¤ë¡£
¤¤¤ä¤¢¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¢£MCU¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂô»³¤ÎMV¤òºî¤Ã¤¿¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¤É¤ì¤âÉ´½Ã¤Ê»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»þ¤ËÆ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò²£¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶ÛÄ¥¤·½ª»Ï°ú¤¤Ä¤ê¾Ð¤¤¡¥¡¥¡¥
»þ¤ËÃÏ¸µ¤Ë¤Æ¤¢¤Îº¢¤ÎÆ÷¤¤¤äÉ÷·Ê¤ò´¶¤¸¤Û¤Ã¤³¤ê¾Ð¤¤¡¢¤«¤é¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤ÎÇÏ¼¯¾Ð¤¤¡£
¿§¡¹¤Ê»ö¤¬Æ¬¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Í¤ë¤³¤È»ö¤¬Æñ¤·¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¡ÚÍÆñ¤¦¡Û¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤òÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ÏÄÖ¤ì¤Ê¤¤²¿¤«¤ò´¶¤¸¡¢¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¶«¤ó¤ÀÆü¡¢µã¤¤¤¿Æü¡¢ÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÆü¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿§¤ó¤ÊÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÁ´¤Æ¤òÉ´½Ã¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
À§Èó¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¡Ø¤³¤ì¡Ù¤ò¡¢´Ñ¤ÆÍß¤·¤¤¡£
MCU Official HP https://www.mcu.tokyo/
