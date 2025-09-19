415·Ï¼ÖÎ¾¤«¤éºÂÀÊ¤Ê¤É53ÅÀ¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡¡°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ÇÎó¼Ö¤Ë¤Ï¥«¥®¡¡JRÌç»Ê¹Á±Ø
ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¤ÎJRÌç»Ê¹Á±Ø¤Ç¡¢ÇÑ¼ÖÍ½Äê¤ÎÎó¼Ö¤«¤éºÂÀÊ¤Ê¤É¤ÎÈ÷ÉÊ¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬ÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢JRÌç»Ê¹Á±Ø¤Î¹½Æâ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿Îó¼Ö¤«¤é¡¢±¿Å¾¼¼¤äµÒ¼¼¤ÎºÂÀÊ¤ä¡¢¼ÖÎ¾ÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÈÄ¤Ê¤É¤ÎÈ÷ÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Ò°÷¤¬³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åð¤Þ¤ì¤¿È÷ÉÊ¤Ï53ÅÀ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îó¼Ö¤Ë¤Ï¥«¥®¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JR¶å½£¤Ï·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤ÏÇÑ¼ÖÍ½Äê¤Ç¡¢2022Ç¯9·î¤«¤é¹½Æâ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤ê¡¢23Æü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë3ÊÔÀ®¤Î¤¦¤Á¤Î2ÊÔÀ®¤Ç¤¹¡£
JR¶å½£¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£