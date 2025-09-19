¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡¡¹¥Åê¤âº£¥·ー¥º¥ó12¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡¡²¬»³¸©È÷Á°»Ô½Ð¿È
»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡¡¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¡¡2023Ç¯12·î
¡¡²¬»³¸©È÷Á°»Ô½Ð¿È¤Ç¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬º£¥·ー¥º¥ó12¾¡ÌÜ¤ò·ü¤±¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï1²ó¤Ë¥Äー¥¢¥¦¥È¤«¤éÏ¢Â³¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤Ç»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥é¥ó¥Êー¤Ï½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¡¢Í×½ê¤òÄù¤á¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï5²ó3Ê¬¤Î1¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£