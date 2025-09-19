¡Ö±ôÉ®¤ò¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»È¤¦¡×¾®³Ø¹»¤ÇSDGs¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¡¡¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¡¡Ê¡²¬¡¦Æá²ÑÀî»Ô
Ê¡²¬¸©Æá²ÑÀî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç19Æü¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡áSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö½ÐÁ°¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æá²ÑÀî»Ô¤ÎÆîÈª¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÐÁ°¼ø¶È¤Ë¤Ï¡¢5¡¦6Ç¯À¸31¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÁ°¼ø¶È¤Ï¡¢SDGs¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Æá²ÑÀî»Ô¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹À¾ÉôËÜ¼Ò¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷¤¬¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆÉÇä¿·Ê¹À¾ÉôËÜ¼Ò¡Ö¿·Ê¹¤Î¤Á¤«¤é¡×°Ñ°÷²ñ¡¦¹â¶¶½ßÉ×¤µ¤ó
¡ÖSGDs¤Î³èÆ°¤Ï³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¡×
¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢SDGs¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸
¡Ö±ôÉ®¤ò¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»È¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÇ³¤ä¤¹¥´¥ß¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£¡×
Æá²ÑÀî»Ô¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹À¾ÉôËÜ¼Ò¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷¤Ï¡¢SDGs¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢10·î8Æü¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤Ç¿¹ÎÓ¤ÎÊÝ¸î¤Ë¸þ¤±¤¿¿¢¼ù¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£