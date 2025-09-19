¥¢¥êー¥Ê¼þÊÕ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È³«ºÅ¤Ø °ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤ÉÄó°Æ¡¡9·îÄêÎã¹áÀî¸©µÄ²ñ³«²ñ
¹áÀî¸©¡¿ÃÓÅÄË¿Í ÃÎ»ö¡¡9·îÄêÎã¹áÀî¸©µÄ²ñ
¡¡9·îÄêÎã¹áÀî¸©µÄ²ñ¤¬³«²ñ¤·¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¹â¾¾»Ô¤Î¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¼þÊÕ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÁØ¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÍ¶µÒ¤ä´Ñ¸÷¾ÃÈñ³Û¤ÎÁý²Ã¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤Î12·î¤Ë¥µ¥ó¥Ýー¥È¹â¾¾ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡19Æü¤Ë³«²ñ¤·¤¿¹áÀî¸©µÄ²ñ¤ÇÃÓÅÄÃÎ»ö¤¬7¤Ä¤ÎµÄ°Æ¤òÄó°Æ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¼þÊÕ¤Ç2025Ç¯12·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÈñÍÑ¤Î¸º³ÛÊ¬¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¡¢¸©¤ÎÉéÃ´³Û¤Ï1²¯1400Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÚÀ½¤Î¾®²°¤òÀß¤±¡¢°û¿©¤ä»¨²ß¤ÎÈÎÇä¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡9·îÄêÎã¹áÀî¸©µÄ²ñ¤Ï10·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£