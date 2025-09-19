¾ëÅÄÍ¥¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤«¤é10Ç¯¡×Âç¿ÆÍ§¡¦»ÖÂº½ß¤È¡ÈÌ©Ãå¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡»ÖÂº¤â¥³¥á¥ó¥È¡ÖÃ¯¤¬¤Ê¤ó¤È¸À¤ª¤¦¤È²¶¤¬Í¥¤ò¼é¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾ëÅÄÍ¥¡Ê39¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö9ºÐº¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï½µ5¤Ç²ñ¤¤¡¢¹ç¸°¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¡Ê30¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖS.S.J 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê´Ø·¸À¡×¾ëÅÄÍ¥¡õ»ÖÂº½ß¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¾ëÅÄ¤Ï¡Öµ×¡¹¤Î¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È°Ê³°¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Î½ß¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤Ï¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¡¢Èà¤¬ÉáÃÊ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢°¦¤ª¤·¤¤Äï´¶°î¤ì¤ë¥à¡¼¥Ö¤ä¡¢°¤Õ¤¶¤±¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ëËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Õ¤¶¤±¤Æ»¶¤é¤«¤·¤ÆÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡Ê¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤«¾Ð¡Ë¤ò¤ª¸«¤»¤·¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÈà¤È¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¯Ê¿ÏÂ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¡ÖËÍ¤¬30ºÐ¤Î»þ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Î»þ¤«¤é10Ç¯¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¡Ø¾ëÅÄ¤µ¤ó¡Ù¸Æ¤Ó¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·É¸ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¾Ð ¤¢¤ì¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃç¤ò¿¼¤áÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·×3Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ÖÂº¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Ã¯¤¬¤Ê¤ó¤È¸À¤ª¤¦¤È²¶¤¬Í¥¤ò¼é¤ë¡£LOVE U ¾ÆÆù¹Ô¤³¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê´Ø·¸À¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤â¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö½ß¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍ¥¤¯¤ó¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¥¤¯¤ó¤È¤¤¤ë»þ¤Î»ÖÂº¤¯¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÉ½¾ð¤¬½À¤é¤«¡×¡ÖÍ¥¤¯¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î½ß¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê´Ø·¸À¡×¾ëÅÄÍ¥¡õ»ÖÂº½ß¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¾ëÅÄ¤Ï¡Öµ×¡¹¤Î¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È°Ê³°¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Î½ß¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤Ï¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¡¢Èà¤¬ÉáÃÊ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢°¦¤ª¤·¤¤Äï´¶°î¤ì¤ë¥à¡¼¥Ö¤ä¡¢°¤Õ¤¶¤±¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ëËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Õ¤¶¤±¤Æ»¶¤é¤«¤·¤ÆÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡Ê¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤«¾Ð¡Ë¤ò¤ª¸«¤»¤·¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÈà¤È¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¯Ê¿ÏÂ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¡ÖËÍ¤¬30ºÐ¤Î»þ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Î»þ¤«¤é10Ç¯¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À¡Ø¾ëÅÄ¤µ¤ó¡Ù¸Æ¤Ó¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·É¸ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¾Ð ¤¢¤ì¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃç¤ò¿¼¤áÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¡ÈÌ©Ãå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·×3Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£