¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥â¥ó¥º¡¢20Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ËÀèÈ¯¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤ÏÊÆ¹ñ¤Îµå¾ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ä³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥â¥ó¥ºÅê¼ê¤¬20Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥â¥ó¥º¤Ïº£µ¨14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦43¡£7·îÃæ½Ü¤«¤é7»î¹ç¡¢ÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢¼«¿È4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï6²ó2¼ºÅÀ¤Ç2¥«·î¤Ö¤ê¤ËÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Îµå¾ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£Åê¤²¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤è¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤È»Íµå¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Í¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£