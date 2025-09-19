ÆÍÉ÷Èï³²¤«¤é°ìÌë¡Ä¸½ÃÏ¤Ç¸åÊÒÉÕ¤±»Ï¤Þ¤ë¡¡µ¤¾ÝÄ£¤¬¸¶°øÄ´ºº¡¡°ñ¾ë
18Æü¤Ë°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷Èï³²¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¸åÊÒÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬ÆÍÉ÷Èï³²¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
18Æü¤ÎÆÍÉ÷¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¤¢¤ë¥×¥ì¥Ï¥Ö¤Î»öÌ³½ê¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢19ÆüÄ«¤«¤éÊÒÉÕ¤±ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²£Å¾¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò½Åµ¡¤Ç¤â¤È¤Ë¤â¤É¤¹ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î½êÍ¼Ô¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Äü¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
µ¤¾ÝÄ£¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¡¢ÆÍÉ÷Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤È¶Ä®¤Ë¸áÁ°10»þ²á¤®¤«¤é¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Î¤Û¤«¡¢Åö»þ¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆÍÉ÷¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£