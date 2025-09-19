¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¢¥¢¥ó¥Á¤ÎÀ¼¤ò°ì½³¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï²¿°ì¤Ä¤ª¤ì¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£¼»ÅÊ¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡×
¡¡³ÊÆ®µ»Âç²ñ¡ÖBreakingDown¡×COO¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡Ê40¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥ó¥Á¤ÎÀ¼¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡¹Â¸ý»á¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥¢¥ó¥Á¤«¤éÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ø¥á¥ó¥¿¥ëÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï¡¢²¿°ì¤Ä¤ª¤ì¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¡¼»ÅÊ¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¥¢¥ó¥Á¤·¤Æ¤ë²Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¡£¤ª¤ì¤Ïº£¤â¤ª¤Þ¤¨¤é°Ê¾å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£