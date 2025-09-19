ÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Öµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¡×ÂçÊª½÷Í¥¤È¤Î¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡É2¥·¥ç¸ø³«¡Ö¤¢¤¤¤â¤«¤ï¤é¤º¸æ¥¯¡¼¥ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ê49¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥Ã¥ÉÍÍ¡×¡ÖÀÄ»³¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¹¤È¡×¡Ö¤ª´é½Ð¤·½Ð¤·¤´¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¡×¤È¡¢PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²ÆÌÚ¥Þ¥êÍÍ¤È¡×¡Öµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¡×¤È¡¢½÷Í¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¤¤â¤«¤ï¤é¤º¸æ¥¯¡¼¥ë¤Ç¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ó¥ì¥Ç¥£¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ó¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤¬¡×¡ÖÄ¶¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ÆÌÚ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¤ÈºÆ²ñ¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ÎÍÍ¤Ê2¿Í¤¬¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ÈÍ·¤Ö¸á¸å¤Ç¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿¤Í¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£