Ç¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤Î¿¿Ìð¤Ë¸þ¤±¡¡ÃÏ¸µ¡¦¿ÁÌî»Ô¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸øÊç¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤òÎÏ¤Ë¡×
¡¡8Æü¤ËÇ¾¼ðáç¤ÈÂçÄ²¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¿¿Ìð¡Ê55¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤¬±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò23Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¤Ï2023Ç¯¤ËÆ±»Ô¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Æ±»Ô¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ï»Ô¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿¿Ìð¤Ë¸þ¤±¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¤¤´²÷Éü¤ò´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ãÎå¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿ÁÌî»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë1³¬¸¼´Ø¡Ê¸áÁ°8»þÈ¾¡Á¸á¸å5»þ15Ê¬¡Ë¤È¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¿ÁÌî±Ø¹½Æâ¤Î»Ô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ê¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å5»þ¡£ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï¸áÁ°8»þ¡Á¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¡£
¡¡Æ±2¥«½ê¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤¿»ØÄê¤ÎÍÑ»æ¡ÊÌ¾»É¥µ¥¤¥º¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¡¢ÅêÈ¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½ºß¡¢»ÔÌò½ê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢143Ëç¤Î»×¤¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢27¡¦28Æü¤ËÆ±»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Æ±»ÔºÇÂç¤Î´Ñ¸÷¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè78²ó¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Î²ñ¾ìÆâ¡Ê»ÔÌò½ê1³¬ÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¡Ë¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¤Ï8Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç7²ó¤Î¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÀèÆü¡¢¤á¤Þ¤¤¤ÇÅ¾ÅÝ¸å¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡ÖÇ¾¼ðáç¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃç´Ö¤«¤é·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÆüÅê¹Æ¤·¤¿SNS¤Ç¤Ï¡Ö°¦¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤É¤ì¤À¤±»Ù¤¨¤é¤ì¤¿»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Ï¤ä¤Ã¤È°ì¿Í¤ÇÎ©¤Ä»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊ¸»ú¤âÂÇ¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤Î²ò½ü¤Ë5Ê¬¤È¤«¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¾Ð¾Ð¡£¤ä¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎÄ´ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤â±¿Æ°Ç½ÎÏÅª¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤°Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤¿¤Ð¤³º×¤Ø»²²Ã¤¹¤ë°Õ¸þ¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LUNA¡¡SEA¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSLAVE¡×¤Ç¤â²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¿¿Ìð±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSLAVE¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡for¡¡¿¿Ìð¡¡¡ÝMESSAGES¡¡for¡¡SHINYA¡Ý¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎRYUICHI¡Ê55¡Ë¤é¤¬Ï¢Ì¾¤Ç¡Öº£¤³¤½²¶¤¿¤Á¤Î·ëÂ«¤ò¸«¤»¤ë»þ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢É¬¤º¿¿Ìð¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿Ìð¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢²¶¤¿¤Á¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¿Ìð¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡£²¶¤¿¤ÁLUNA¡¡SEA¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿¿Ìð¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£