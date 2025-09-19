¼«ÎÏ2°Ì¾ÃÌÇ¤Îµð¿Í¤¬°ìµó6¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡¹âÍü¡¢¿¹ÅÄ¡¢ÀÐÀî¤Î3Åê¼ê¤òËõ¾Ã¡¡ÁýÅÄÎ¦¤é¤¬1·³Éüµ¢
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ª¤è¤ÓËõ¾Ã¤ò¸ø¼¨¤·¡¢¼«ÎÏ2°Ì¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿3°Ì¡¦µð¿Í¤Ï¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê28¡Ë¡¢ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤òËõ¾Ã¤·¤ÆÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡¢µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡¢ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü18Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¿¹ÅÄ¤Ï½é²ó¤«¤éËè²ó¼ºÅÀ¤·¤Æ3²ó6°ÂÂÇ4¼ºÅÀKO¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Î¥µ¥¤¥ó¥ß¥¹¤Ë¤è¤êÊá¼ê¤Î´ßÅÄ¤¬±¦ÂÀÂÜ¤Ë146¥¥í¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¤ÆÉé½ý¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀººÌ¤ò·ç¤¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó¸«¤¨¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ä¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤è¡£¤¢¤ì¤¸¤ã¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬²¿¿Í¤¤¤Æ¤â»à¿Í¤¬½Ð¤ë¤è¡×¤È¤Î¶ì¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Î¿·¿Í¤À¤Ã¤¿2017Ç¯¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç8Ç¯Ï¢Â³40ÅÐÈÄ°Ê¾å¤ò¸Ø¤Ã¤¿Å´ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¹âÍü¤Ïº£·î5Æü¤ËÌó4¥«·î¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢13Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç1²ó2/3¤ò3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£º£µ¨21»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü18Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï¼ºÅÀ¤³¤½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1»à¤«¤é3Ï¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤ò¶ì¾Ð¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇDeNA¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï5ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤à41»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¤À¤¬¡¢8·î28Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤«¤é9·î18Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Þ¤ÇÄ¾¶á4»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¡¦À¾´Ü¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç7ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤á¤Æ12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡3ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.28¡£8·î2Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤Î1·³Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Îº¸ÏÓ¡¦µÜ¸¶¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨3.00¡£º£·î9Æü¤ËËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇÃ»10Æü¤Ç¤Î1·³Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁýÅÄÎ¦¤Ï¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤Ã¤¿7·î¤Ë7»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£¤À¤¬¡¢8·î¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ10ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿8·î22Æü¤ËËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£