¡Ú¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡õ¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡ÛÍÇÏµÇ°ÇÆ¼Ô¥ì¥¬¥ì¥¤¥évs¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¤Î·»ËåÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡ªµÆ²Ö¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¹¥ÁöÁÈ¤¬½¸·ë¡ª
º£½µ¤Ï¡¢Ãæ»³¤Ç¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡¦G¶¡¢
¤½¤·¤Æºå¿À¤Ç¤ÏµÆ²Ö¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡¦G¶¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡¦G¶
Ãæ»³¼Ç2200£í¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡¦G¶¡£
Í¥¾¡ÇÏ¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©)¡¦Gµ¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤È¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¤Î·»ËåÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÚÍÇÏµÇ°ÇÆ¼Ô ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ£´¡Ë¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Û¡¼¥¹¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬¤³¤³¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
2023Ç¯¤Î¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡¦Gµ¤Ç¤Ï¡¢ÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ë43Ç¯¤Ö¤ê¤Î2ºÐ²´ÌÆº®¹çGµÀ©ÇÆ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µîÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï64Ç¯¤Ö¤ê¤Î3ºÐÌÆÇÏV¤òÃ£À®¤·¡¢
Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
½Õ½©¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿Á°Áö¤ÎÊõÄÍµÇ°¤Ç¤ÏÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎGµ2¾¡¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¡£
ÁêÀÈ´·²¤ÎÉñÂæ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Û¡¼¥¹¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
°È¾å¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê(45)¡£
Àè½µ¡¢Ç¯´Ö100¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿Ì¾¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È´°Á´Éü³è¤òÁÀ¤¦¡£
¡ÚÈá´ê¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ø ¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¡Ê²´£¶¡Ë¡Û
¤½¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Û¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢È¾·»¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¡£
º£Ç¯2·î¤Î¾®ÁÒÆü·Ð¾Þ¡¦OP¤òÀ©¤¹¤È¡¢
Â³¤¯¥¨¥×¥½¥àC¡¦G·¤È¼·Í¼¾Þ¡¦G·¤Ç¤È¤â¤Ë2Ãå¡£
½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾¼êC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê(46)¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç°ÎÂç¤Ê»Ð·âÇË¤Ê¤ë¤«¡£
¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡¦G¶
ºå¿À¼Ç2400£í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëµÆ²Ö¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡¦G¶¡£
3Ãå¤Þ¤Ç¤ËµÆ²Ö¾Þ¡¦Gµ¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿2Æ¬¤¬»²Àï¡£
¡Ú¥À¡¼¥Ó¡¼3Ãå ¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ê²´£³¡Ë¡Û
µþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¡¦G¶¤ò2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡£
¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç½ÐÁö¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤ê·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦Gµ¤Ç3Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆ²Ö¾Þ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½©½éÀï¤Ç¡¢½é¥³¥ó¥Óºä°æÎÜÀ±µ³¼ê(28)¤È¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú¥À¡¼¥Ó¡¼5Ãå ¥¨¥ê¥¥ó¥°¡Ê²´£³¡Ë¡Û
ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¾å¤¬¤êºÇÂ®¤òÃ¡¤½Ð¤·5Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥¨¥ê¥¥ó¥°¡£
µîÇ¯11·î¤ÎµþÅÔ2ºÐS¡¦G·¤òÌµÇÔ¤ÇÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¡£
Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿»©·î¾Þ¡¦Gµ¤Ï11Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢
Â³¤¯ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤ÏÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
°È¾å¤Ï2½µÏ¢Â³¤Ç½Å¾Þ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀîÅÄ¾²íµ³¼ê(39)¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤Ï¸á¸å3»þ30Ê¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤Ï¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£