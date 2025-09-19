ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡È¸¸¤Î52¹æ¡É¤ËËÜµòÃÏ¤É¤è¤á¤¯¡Ä¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤¬ßÚÎö¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀË¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÆþ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¥Õ¥¡¥óÂçÇ®¶¸
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ð¤Î½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯ÎõÂÇµå¡ÄÂçÃ«¤Î¡È¸¸¤Î52¹æ¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè3ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÎÂÇµå¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÁíÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¡£¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¡È¸¸¤Î52¹æ¡É¤Ë¡¢µå¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤È¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿6²ó1»à°ìÎÝ¡¢ÂçÃ«¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¥¦¥§¥Ö¤Î½éµå¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.5¥¥í¡Ë¤Î¶¯Îõ¤Ê°ìÂÇ¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤ê¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Ï°ì½Ö¡ÖÆþ¤Ã¤¿¡×¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿ÀÐ¹õ¿·Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£ÀË¤·¤¯¤â52¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Ç¤ÏÁê¼êÊá¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê»°ÎÝÁö¼Ô¤¬ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÂçÃ«¼«¿È¤âÀ¸´Ô¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤â¤É¤è¤á¤¯ÂçÃ«¤Î°ìÂÇ¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀË¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÆþ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡×¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¶Ã¤¤È²ù¤·¤µ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÂÇÀþ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ëÃË¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÇÂçÃ«¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë23»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤òÃ£À®¡£µÏ¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤ë°µ´¬¤Î°ìÂÇ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë