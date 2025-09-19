¡Ú»ö¸Î¡Û¼«±ÒÂâµ¡¤Î°ïÃ¦»ö¸Î¡¡¿·³ã¶õ¹Á¡¡ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿B³êÁöÏ©¤¬ºÆ³«¡Ô¿·³ã¡Õ
¿·³ã¶õ¹Á¤Ç19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÃåÊØ¤¬·ç¹Ò¤¹¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡ÂÎ¤Ï¿·³ãµßÆñÂâ¤Î¡ÖU-125A¡×¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï·±ÎýÃæ¤Ç¡¢Ââ°÷£µ¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Î¸å¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤ÎA¡¢B2¤Ä¤Î³êÁöÏ©¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¸á¸å0»þ37Ê¬¤ËA³êÁöÏ©¤ÏºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥ó³êÁöÏ©¤ÎB³êÁöÏ©¤ÎÊÄº¿¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¡¢Î¹µÒµ¡¤ÎÈ¯Ãå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å3»þ41Ê¬¤ËB³êÁöÏ©¤âºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å4»þ15Ê¬È¯¤Î»¥ËÚ¡¦¿·ÀéºÐ¹Ô¤¤Ï4»þ45Ê¬È¯¤ËÊÑ¹¹¡£Ì¾¸Å²°¡¦¾®ËÒ¹Ô¤¸á¸å5»þ5Ê¬È¯¤Ï¸á¸å5»þ30Ê¬È¯¤ËÊÑ¹¹¡£
Âçºå¡¦°ËÃ°¸á¸å5»þ35Ê¬È¯¤ÏÄê¹ïÄÌ¤ê¤ÎÍ½Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»¥ËÚ¡¦¿·ÀéºÐ¤«¤é¤Î15:35Ãå¤ÎÊØ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ16:10º¢¤ËÃåÎ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£