¡ÚÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ¡Û ³¤³°Åê»ñ²È¤¬2½µ¤Ö¤ê¤ËÇä¤ê±Û¤·¡¢¸Ä¿Í¤Ï4½µ¤Ö¤ê¤ËÇä¤ê±Û¤· (9·îÂè2½µ) [Â®Êó]
¡¡¢£Åê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÂå¶âº¹³Û (9·î8Æü～12Æü)
¡¡¡¡Åì¾Ú¡¦Ì¾¾Ú£²»Ô¾ì¤ÎÆâ¹ñÉáÄÌ³ô¼°»Ô¾ì¤Î¹ç·×¡ÎÁí¹ç¾Ú·ô¥Ùー¥¹¡ÊÁ´50¼Ò¡Ë¡Ï
¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¡§²¯±ß¡Ê²¯±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë¡¡¢¥¤ÏÇä¤ê±Û¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ³¤³°Åê»ñ²È¡¡¿®Â÷¶ä¹Ô¡¡¸Ä¿Í¹ç·× [¡¡¡¡¸½¶â¡¡¡¡¿®ÍÑ ]¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ ( Á°½µÈæ )
9·î ―――
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡ ¢¥6,923¡¡ ¢¥1,301¡¡ ¢¥4,688 [ ¢¥4,252¡¡ ¢¥436 ]¡¡44,768±ß ( +1749 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,314¡¡ ¢¥4,220¡¡¡¡ 1,657 [¡¡ ¢¥659¡¡ 2,317 ]¡¡43,018±ß ( +300 ±ß)
8·î ―――
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡ ¢¥3,031¡¡ ¢¥4,461¡¡¡¡ 4,134 [¡¡ 1,453¡¡ 2,681 ]¡¡42,718±ß ( +85 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡ ¢¥1,988¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡¡¡ 1,501 [ ¢¥2,201¡¡ 3,703 ]¡¡42,633±ß ( -745 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 5,737¡¡ ¢¥2,165¡¡¢¥11,253 [ ¢¥10,186 ¢¥1,067 ]¡¡43,378±ß ( +1557 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¢¥53¡¡ ¢¥1,165¡¡ ¢¥5,780 [ ¢¥6,452¡¡¡¡ 671 ]¡¡41,820±ß ( +1020 ±ß)
7·î ―――
¡¡¡¡Âè5½µ¡¡ ¡¡ ¢¥1,892¡¡ ¢¥1,002¡¡¡¡¡¡ 255 [ ¢¥1,891¡¡ 2,146 ]¡¡40,799±ß ( -656 ±ß)
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡¡¡ 6,023¡¡¡¡¡¡ 385¡¡¢¥12,190 [ ¢¥10,214 ¢¥1,975 ]¡¡41,456±ß ( +1637 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡¡¡ 1,875¡¡¡¡¡¡ 107¡¡¡¡ ¢¥879 [ ¢¥2,154¡¡ 1,274 ]¡¡39,819±ß ( +249 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 4,030¡¡¡¡ ¢¥353¡¡¡¡ ¢¥665 [ ¢¥1,995¡¡ 1,330 ]¡¡39,569±ß ( -241 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡ 5,456¡¡¡¡¡¡ 848¡¡¡¡ ¢¥603 [ ¢¥3,094¡¡ 2,490 ]¡¡39,810±ß ( -339 ±ß)
6·î ―――
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡¡¡ 3,398¡¡¡¡ ¢¥473¡¡ ¢¥5,917 [ ¢¥4,305 ¢¥1,611 ]¡¡40,150±ß ( +1747 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ 884¡¡ ¢¥1,073¡¡ ¢¥2,326 [ ¢¥2,822¡¡¡¡ 496 ]¡¡38,403±ß ( +568 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ 997¡¡¡¡ ¢¥251¡¡¡¡¡¡¢¥40 [ ¢¥1,062¡¡ 1,022 ]¡¡37,834±ß ( +92 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡ 3,985¡¡ ¢¥4,738¡¡¡¡ 1,618 [¡¡¡¡ 118¡¡ 1,500 ]¡¡37,741±ß ( -223 ±ß)
5·î ―――
¡¡¡¡Âè5½µ¡¡ ¡¡¡¡ 6,165¡¡¡¡ ¢¥981¡¡ ¢¥3,567 [ ¢¥3,986¡¡¡¡ 418 ]¡¡37,965±ß ( +804 ±ß)
¡¡¡¡Âè4½µ¡¡ ¡¡¡¡ 2,850¡¡¡¡ ¢¥359¡¡¡¡ ¢¥550 [ ¢¥1,696¡¡ 1,145 ]¡¡37,160±ß ( -593 ±ß)
¡¡¡¡Âè3½µ¡¡ ¡¡¡¡ 6,232¡¡ ¢¥2,893¡¡ ¢¥2,579 [ ¢¥3,553¡¡¡¡ 973 ]¡¡37,753±ß ( +250 ±ß)
¡¡¡¡Âè2½µ¡¡ ¡¡¡¡ 3,570¡¡ ¢¥2,680¡¡ ¢¥3,576 [ ¢¥3,250¡¡ ¢¥325 ]¡¡37,503±ß ( +672 ±ß)
¡¡¡¡Âè1½µ¡¡ ¡¡¡¡ 3,946¡¡ ¢¥2,299¡¡ ¢¥1,673 [ ¢¥2,241¡¡¡¡ 568 ]¡¡36,830±ß ( +1124 ±ß)
¢¨¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¤ÏÇ¯¶âÀÑÎ©¶â´ÉÍý±¿ÍÑÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í(GPIF)¤Ê¤ÉÇ¯¶â´ð¶â¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤ò±Ç¤¹¤È¤µ¤ì¤ëÉôÌç¡£¡Ö¸Ä¿Í¡¦¸½¶â¡×¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¸½Êª¼è°ú¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¡¢¡Ö¸Ä¿Í¡¦¿®ÍÑ¡×¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¿®ÍÑ¼è°ú¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¡£
¢¨Æü¶ä¤¬¶âÍ»´ËÏÂºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëETF(¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷)¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤Ï¡¢ETF¤òÁÈÀ®¤¹¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼«¸ÊÇäÇãÉôÌç¤òÄÌ¤¸¤ÆÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
