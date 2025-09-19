¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¡ª ¸«¤¨¤Ê¤¤¼«»£¤êËÀ¡ÖColeman ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É 360 II¡×
¡¡¥Ï¥¯¥Ð¼Ì¿¿»º¶È¤Ï9·î19Æü¤Ë¡¢»°µÓ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVelbon¡Ê¥Ù¥ë¥Ü¥ó¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖColeman¡Ê¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢¡ÖColeman ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É 360 II¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï6480±ß¡£
¡¡¡ÖColeman ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É 360 II¡×¤Ï¡¢360¡ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Ç¤ÎÁ´Å·µåÆ°²è»£±Æ»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¼«»£¤êËÀ¡×µ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥ê¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«»£¤êËÀ¡£
¡¡ºÇÂç¤ÇÌó1200mm¤Þ¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤ÇÂè»°¼Ô»£±Æ´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ê¥Ã¥×Éô¤ò³«¤±¤Ð¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤¿¤áÄêÅÀ»£±Æ¤âÍÆ°×¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¤ä¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë½Ä¸þ¤¡¦²£¸þ¤¤Î¥«¥á¥é¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥·¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ï¡¢Insta360 X5¡¢Insta360 X4¡¢Insta360 X3¡¢Insta360 X2¡¢Insta360 ONE RS¡¢Insta360 ONE RS 1¥¤¥ó¥Á360¡ëÈÇ¡£
¡ü¤Þ¤ë¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦
¡¡¡ÖColeman ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É 360 II¡×¤Ï¡¢360¡ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Ç¤ÎÁ´Å·µåÆ°²è»£±Æ»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¼«»£¤êËÀ¡×µ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥ê¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«»£¤êËÀ¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë½Ä¸þ¤¡¦²£¸þ¤¤Î¥«¥á¥é¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥·¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ï¡¢Insta360 X5¡¢Insta360 X4¡¢Insta360 X3¡¢Insta360 X2¡¢Insta360 ONE RS¡¢Insta360 ONE RS 1¥¤¥ó¥Á360¡ëÈÇ¡£