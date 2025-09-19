¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÉî¿«¹Ô°Ù¤òÄ´ºº¡ÄCL¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Î½ªÈ×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¸ýÏÀ¡õÂàÀÊ½èÊ¬
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¡¢17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ËÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÉî¿«¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ëÌÏÍÍ¤À¡£18Æü¡ÊÆ±¡Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¨ÃÏ¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¡¢1¡Ý2¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾õÂÖ¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£81Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥ç¥ì¥ó¥Æ¤Î¤³¤Î»î¹ç2¥´¡¼¥ëÌÜ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢90¡Ü2Ê¬¤Ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ë·è¾¡ÃÆ¤òµö¤¹¤È2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£·è¾¡ÅÀÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ò´Þ¤à¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¸ýÏÀ¡£¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤¬ÂàÀÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÌ£¤Î°¤µ¤¬»Ä¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³Â¦¤Ï»î¹çÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¾Ý¤òÄ´ºº¤¹¤ëÌÏÍÍ¡£»î¹ç¸å¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤¬¡Ö»î¹çÃæ¤º¤Ã¤ÈÉî¿«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢SNS¾å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤ÎëÚ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀººº¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÂ¦¤Ïº£²ó¤Î·ï¤¬²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Î´É³í»ö¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢UEFA¤Îº£¸å¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¾ðÊó¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¶¦Í¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢UEFA¤ÏÄ¨²ü°Ñ°÷²ñ¤¬¿³È½°÷¤«¤é¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¼¡Âè¡¢Á¼ÃÖ¤Î·èÄê¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
