¥á¥Ã¥·¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ç¹ç°Õ´Ö¶á¡©¡Ä¸ò¾Ä¤¬ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÅþÃ£¤«
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£18Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»778»î¹ç½Ð¾ì672¥´¡¼¥ë303¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥Ã¥·¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯²Æ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»75»î¹ç¤Ç62¥´¡¼¥ë30¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¤Ç¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥·¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ïº£Ç¯¤Î12·î31Æü¤Þ¤Ç¡£·ÀÌóËþÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó3¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯6·î¤Ë38ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îµî½¢¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ï¥á¥Ã¥·¤È¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤òÊ£¿ôÇ¯±äÄ¹¤¹¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥á¥Ã¥·¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢MLS¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÌÏÍÍ¡£¸ò¾Ä¤Ï¤¹¤Ç¤ËºÇ½ªÃÊ³¬¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙÉôÊ¬¤ÎÄ´À°¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç´°Á´¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë¤È¡¢·ÀÌó½ñ¤ÏMLS¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢ºÇ½ª¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤ò´Þ¤á¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï36»î¹ç½Ð¾ì28¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥·¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤òÌó1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤ò´Þ¤á¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï36»î¹ç½Ð¾ì28¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥·¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤òÌó1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£