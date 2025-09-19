aespa¥«¥ê¥Ê¤¬¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡ªÍ¼¾Æ¤±¤ÎLA³¤ÊÕ¤Ç¸«¤»¤¿ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¸¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï±Ê±ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤ÈWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£LA¤Î³¤ÊÕ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¥åー¥È¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①aespa¥«¥ê¥Ê¤¬¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ò¤ª¤ó¤Ö¡ª¡Ê5ËçÌÜ¡Ë②¥¦¥£¥ó¥¿ー¤È¥«¥ê¥Ê¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë③¡È¥¸¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡É¥«¥ê¥Ê¡õ¥¦¥£¥ó¥¿ー¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ïー¥È ④～⑧¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Îaespa
¢£aespa¥«¥ê¥Ê¡õ¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¢LA¥Óー¥Á¤Ç¡È¥¸¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡É¤ª¤ó¤Ö¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¥«¥ê¥Ê¤¬¡Ö¤ª¤ó¤Ö¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Î³¤´ß¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£É÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¤¤¿È±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1ËçÌÜ¤Î¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤«¤é°ìÅ¾¡¢2ËçÌÜ¤«¤é¤Ï¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ÈÍ¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤ë³¤ÊÕ¤Ç¤ª¤ª¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤´¤ä¤«¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥«¥ê¥Ê¤¬¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ò¤ª¤ó¤Ö¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤ï¤º³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤Âç¾Ð¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤ë³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥«¥ê¥Ê¤ÎÈþ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¤Ê¤ª¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤ó¤Ö¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Í¼Æü¤ËÀ÷¤Þ¤ë¼«Á³ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥«¥ê¥Ê¤ÈÊÂ¤Ö»Ñ¤â
°ìÊý¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»£¤ì¤¿¼Ì¿¿Ãµ¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸³¤ÊÕ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥ªー¥ë¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¤Ç¿°¤òÀí¤é¤»¤¿É½¾ð¤ä¡¢¥«¥ê¥Ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¾Ð¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤ª¤ó¤Ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÂç¾Ð¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¼«Á³ÂÎ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£
8ËçÌÜ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÇÆ¬¤ò´ó¤»¤¿¼«»£¤ê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤êÈù¾Ð¤à¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Î²£¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë»£¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¡Ö¤³¤ì°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡©¡×¤È¥«¥ê¥Ê¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¯¾ìÌÌ¤â¡£¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãç¤ÎÎÉ¤¤2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤´¶Éº¤¦¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï±Ê±ó¡×¡ÖÂº¤¤¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡ÖÉ÷¤ÇÈ±¤¬Íð¤ì¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LA¤Î¡ØRich Man¡Ù¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òË¬¤ì¤¿aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¥á¥ó¥Ðー
¤Ê¤ª¡¢aespa¥á¥ó¥Ðー¤ÏLA¤Ç9·î16Æü¡¦17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRich Man¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤âË¬Ìä¡£²ñ¾ì¤Ç¤Î¥«¥ê¥Ê¤È¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø¼°SNS¤Ë¼¡¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£